赤色灯静岡県警富士宮署は1日、同居する母親の遺体を自宅に放置したとして死体遺棄の疑いで、富士宮市青木の職業不詳佐野直彦容疑者（53）を逮捕した。署によると、遺体に目立った外傷はなく、死因を調べる。逮捕容疑は4月下旬、母親が亡くなっているのを発見したのに放置した疑い。佐野容疑者は母親と2人暮らしで、署に「死んでいるがどうしたら良いか分からない」と自首した。