【きょうから】銀だこ、3日限定で“人気No.1たこ焼き”を通常税抜650円→390円で提供 『大創業祭』第1弾
築地銀だこが4日、全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）で『大創業祭』をスタートした。第1弾では、看板商品『ぜったいうまい!!たこ焼（ソース、8個入り）』を“サンキュー価格”の税抜390円で販売する。
【画像】『ぜったいうまい!!たこ焼（ソース、8個入り）』購入は1人1会計につき2舟まで
『大創業祭』は、同店が3月14日に創業29周年を迎えることを記念し行うもの。第1弾は、3月4日〜6日までの3日間限定で実施。創業以来人気No.1の『ぜったいうまい!!たこ焼（ソース、8個入り）』を、通常税抜650円のところ、260円引きの税抜390円で提供する（※税込価格は、テイクアウト：421円、店内飲食429円）
今回はより多くの人に利用してもらうため、販売方法を一部変更。期間中は『ぜったいうまい!!たこ焼（ソース、8個入り）』のみの販売とし、1人1会計につき2舟までの購入制限を設ける。対象商品以外の各種たこ焼、たい焼、ソース焼きそばなどのフードメニューは販売休止となり、ドリンクのみ販売する。
また、ほかの割引との併用や追加トッピングは不可。催事店や球場、競馬場、6個入りのみ取り扱う店舗など一部店舗はキャンペーン対象外となる。
『大創業祭』は、3月7日と8日に第2弾、3月14日に第3弾を実施。第2弾では、銀だこスタンプカードのスタンプが7日は2倍、8日は3倍に。第3弾では、銀だこスタンプカードのスタンプを3倍とするキャンペーンを行う。
