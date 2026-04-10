帆尾貢水竜の骨格復元図。（贛州＝新華社配信）【新華社南昌4月10日】中国江西省地質局は3日、国際古生物学界がこのほど、同省贛州（かんしゅう）盆地で発見されたハドロサウルス科恐竜を正式に新属新種と確認し、「帆尾貢水竜」と命名したと発表した。この研究成果は3月30日、古生物分類学の国際学術誌「JournalofSystematicPalaeontology（ジャーナルオブシステマティックパレオントロジー）」に掲載された