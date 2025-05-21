『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』がリバイバル上映されることを記念し、たこ焼きチェーン『築地銀だこ』とアニメ『鬼滅の刃』がコラボレーション。2025年5月16日〜6月30日までの期間、全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）にてコラボ商品が発売される。※価格はすべて税込み『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』リバイバル上映中『鬼滅の刃』は、『週刊少年ジャンプ』で2016年〜2020年まで連載され、単行本全23巻の累計発行部数が