アメリカ・ロサンゼルスでも愛される「築地銀だこ」が、この秋ドジャースとのコラボ第3弾を発表！『スパイシーキャビア～明太だれとすだち～』は、博多明太子と爽やかなすだちを組み合わせた特別な一舟です。国内販売は2025年9月8日からスタート。さらに購入者には、たこ焼無料券が当たるくじ引きキャンペーンも同日開始されます。グルメ好きも野球ファンも見逃せない期間限定の味わいです♪