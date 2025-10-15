2025年10月20日（月）より、築地銀だこと「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」が夢のコラボレーションを実現！Nintendo Switch™の人気ゲームとのコラボにより、オリジナルデザインの『だんらんパック』が登場。さらに、購入者にはコラボ限定のオリジナルステッカーがプレゼントされます。たまごっちたちと一緒に、築地銀だこの美味しいたこ焼きで楽しいひとときを過ごしましょう&#9