台湾メディアの自由時報は9日、「豪州から朗報、中国のレアアース独占に亀裂」と題する記事を掲載した。豪ライナス・レアアース社は先月19日、重要鉱物サマリウムの生産を開始したと発表した。マレーシアにある同社の加工工場が目標を前倒しで達成し、初の酸化サマリウムの生産に成功したという。自由時報の記事は「同社は中国を除いて、この重希土類を生産できる唯一の企業となった。サマリウムはF-35戦闘機などに用いられる磁石