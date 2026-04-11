「中日３−５阪神」（１０日、バンテリンドーム）停滞ムードを振り払った。衝撃音とともに放たれた速度１７２キロの痛烈な打球は、中堅フェンスへ直撃して敵地に新設されたウイング席へ着弾。またしても「初」をかっさらい、阪神・森下はゆっくりとダイヤモンドを一周した。「頌樹さん（村上）に１点も取ってあげられていませんでしたし、後ろにはテルさん（佐藤）も大山さんもいるので、まずは何とか１本を出してつなごうと