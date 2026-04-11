3月30日にスタートしたNHK朝ドラ『風、薫る』。初回の平均視聴率は前作『ばけばけ』16.0%を下回る14.9%だったが……。【写真】『花子とアン』にも登場！期待がかかる“大物女優”脚本家はラブストーリーに定評「前々作の『あんぱん』は初回の視聴率は15.4%と低スタートでしたが、最終回では番組最高となる18.1%で着地しました。初めは振るわなくても、その後の評判次第で視聴率が上がっていく可能性はあります。朝ドラで異例の