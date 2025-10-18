築地銀だこは10月20日から、「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま!」とのコラボキャンペーンを全国の店舗(銀だこ酒場業態･球場･競馬場･催事店等の一部店舗を除く)で実施する。コラボ限定商品として、たまごっちオリジナルデザインの「だんらんパック」を発売するほか、コラボだんらんパックを1点購入で、オリジナルステッカー(全2種)を1枚プレゼントする企画も実施する。各店舗の在庫が無くなり次第終了。〈ゲーム内の