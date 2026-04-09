すかいらーくが買収した北九州発のうどんチェーン「資さんうどん」が好調だ。流通アナリストの中井彰人さんは「実質賃金マイナスが続く国内での低価格ニーズに、ローカルチェーンとして鍛え抜かれた資さんがぴったりだった。加えて、単なるうどん店にはとどまらない役割を果たすことで売上を増やしている」という――。写真＝共同通信社「資さんうどん」の店舗＝2024年9月6日、福岡市 - 写真＝共同通信社■地味なローカルうどんチ