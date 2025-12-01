【銀だこ×TVアニメ「HUNTER×HUNTER」】 コラボ期間：12月10日～2026年2月9日 ホットランドホールディングスは、たこ焼きチェーン店「築地銀だこ」とTVアニメ「HUNTER×HUNTER（ハンター×ハンター）」とのコラボレーションを12月10日から2026年2月9日まで開催する。 今回のコラボでは、「主人公ゴンの旅立ち」から「ハンター試験編」、「ゾルデ