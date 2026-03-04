トッテナムのブラジル代表FWリシャルリソンは、今夏のワールドカップ参加をボイコットするとの噂を否定した。



噂が広まったのは、SNSにリシャルリソンが「戦争が終わるまでワールドカップには出場しない」と発言したとされるポストがあり、それが広まったためだ。その画像ではリシャルリソンのInstagramアカウントからの発言であるかのように編集されていたが、リシャルリソンはそれはフェイクニュースだと否定している。『Daily Mail』などが伝えた。





: Richarlison has made a shocking statement.



“I refuse to play the World Cup in the United States if they don’t stop this war against Iran.” pic.twitter.com/n9g1G8ITbC — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 1, 2026