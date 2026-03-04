ブラジル代表FWリシャルリソン、W杯をボイコットするとの噂を否定 ブラジル政府はイラン攻撃を批判
トッテナムのブラジル代表FWリシャルリソンは、今夏のワールドカップ参加をボイコットするとの噂を否定した。
噂が広まったのは、SNSにリシャルリソンが「戦争が終わるまでワールドカップには出場しない」と発言したとされるポストがあり、それが広まったためだ。その画像ではリシャルリソンのInstagramアカウントからの発言であるかのように編集されていたが、リシャルリソンはそれはフェイクニュースだと否定している。『Daily Mail』などが伝えた。
「僕はいかなる戦争や紛争にも反対だが、W杯でブラジル代表としてプレイしないとは一言も言っていない。この嘘をシェアした人たちが、撤回して投稿を削除してくれることを願っている」
ブラジル政府は、今回のアメリカとイスラエルによるイラン攻撃を非難した国の1つだ。ブラジル政府は「今回の攻撃は、両当事者間の交渉が進行中に発生した。交渉こそが平和への唯一の現実的な道であり、この地域においてブラジルが伝統的に支持してきた立場である」と述べている。
リシャルリソンを利用したフェイク画像流布は、こういった政府のステートメントを受けたものであるとも考えられる。他にもスペイン政府などが今回のアメリカとイスラエルの行動を批判しており、それに対しトランプ大統領がスペインに禁輸措置の意向を示すなど世界情勢は荒れているが、北中米W杯は無事に開催されるのだろうか。
: Richarlison has made a shocking statement.— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 1, 2026
“I refuse to play the World Cup in the United States if they don’t stop this war against Iran.” pic.twitter.com/n9g1G8ITbC