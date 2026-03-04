踊りが大好きなバーニーズマウンテンドッグの姿をご紹介します。

話題となっている投稿は記事執筆時点で322万4000回再生を突破し、「想像以上で草」「初めて見たｗ」「可愛すぎます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：娘が『音楽に合わせて踊った』結果→一緒にいた超大型犬が…見たことない『ノリノリ過ぎる光景』】

音楽に合わせて踊っていたら…

TikTokアカウント「nana_banibani」の投稿主さんは、『なな』ちゃんというバーニーズマウンテンドッグさんと暮らしています。今回紹介したのは、投稿主さんの娘さんとの「ある一幕」です。

娘さんは、K-POPのダンスを踊るのが大好き。この日も、好きなガールズグループの映像をテレビで流しながら、一緒に踊っていたといいます。

ママを前にキレのいいダンスをお披露目していたところ、なぜかななちゃんが登場！！ななちゃんは、娘さんのダンスを見ながら、ニコニコ笑顔で娘さんの周りをまわりはじめたとか。

ノリノリなわんこにビックリ♪

次の瞬間、ななちゃんの驚くべき特技が判明しました。ななちゃんは、腰をクネクネさせながら曲に合わせて踊り始めたのです。そのキレのよさは、娘さんに勝るとも劣らないほど…！！

ノリノリで踊るななちゃんに、ママも思わず大爆笑。まるで娘さんとダンスバトルをしているかのような光景に、笑いが止まらなくなってしまったようです。

ななちゃんは、娘さんと一緒にダンスをするのが大好きなのだといいます。毎晩ダンスの腕を磨き続けている、息ピッタリな2人なのでした♪

この投稿には、「ダンスで重要なのは腰だと理解してるw」「一緒に楽しんでるのがめっちゃ伝わる」「すぐにでもオーディション受けた方がいい」など、多くのコメントが寄せられています。

ダンスブームが過ぎたころ

数ヶ月後、ななちゃんのダンスブームは突然収束を迎えてしまいました。一方の娘さんは、相変わらずテレビを流しながら踊る毎日。ある日、ななちゃんがニコニコしながら近づいて…。

二本足で立ち上がったななちゃんは、娘さんにぎゅっと抱きついたといいます。娘さんもななちゃんに抱きつき返し、まるでお相撲のような状態に…。

ななちゃんにとって、娘さんと一緒に楽しい時間を過ごすことこそが醍醐味なのかもしれませんね。

TikTokアカウント「nana_banibani」には、他にもななちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。天真爛漫なななちゃんの日常をのぞいてみたい方は、是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「nana_banibani」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。