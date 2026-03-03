この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない名古屋駅西側の“裏の顔”、高層ビルの影に残る「闇市と遊郭」の痕跡

YouTubeチャンネル「TOMO’S TRAVEL」が「【日本一カオス】名古屋駅裏の“裏の顔”がヤバすぎた」と題した動画を公開した。動画では、高層ビルが立ち並ぶ名古屋駅の「表の顔」とは対照的な、西側のエリアに残るディープな歴史と、再開発によって消えゆく街の姿を解説している。



動画の投稿者であるTOMO氏は、名古屋駅の西側には「労働、性産業、移民、盛場」といった歴史が一本の線で繋がっていると指摘する。戦後、焼け野原となったこの地には闇市が誕生し、その後、仕事を求める労働者のための簡易宿泊所（ドヤ）が集まる街へと変貌した。また、戦時中の軍需工場への動員などで朝鮮半島から渡ってきた人々が形成したコリアンタウンの歴史も、現在の焼肉店や韓国食材店の多さに色濃く残っているという。



さらに動画では、かつて「日本最大級の遊郭」と呼ばれた中村遊郭の跡地、「大門」エリアにも足を踏み入れる。1958年の売春防止法施行後、多くの店が旅館や飲食店、そして特殊浴場（ソープランド）へと転換した歴史的経緯を解説。特に印象的なのは、風営法の影響で建て替えができず、外装の改修を繰り返して営業を続ける古い風俗店と、その真横に新築マンションが建設されているという「カオス」な光景だ。TOMO氏は、かつての遊郭建築を転用した蕎麦店「伊とう」などを紹介しながら、当時の繁栄と現在の街並みのギャップを浮き彫りにする。



動画の終盤、TOMO氏は再開発が進む現状に触れ、「街が新しくなるということは、裏の歴史が見えにくくなるということでもある」と語る。ドヤ街の痕跡が消え、遊郭の記憶も上書きされつつある今、この独特な街の表情を目に焼き付けておくことの重要性を説き、解説を締めくくった。