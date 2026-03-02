MyGO!!!!!×Ave Mujicaツーマンライブ「“moment / memory”」Kアリーナ横浜にて開催！
2026年3月1日(日)、Kアリーナ横浜にて、MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」（主催：株式会社ブシロードミュージック）が開催された。
メディアミックスプロジェクト「バンドリ！」より生まれたバンド「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」によるツーマンライブとして開催された本公演は、会場チケットがSOLD OUT。昨年4月に同会場で開催された両バンドの合同ライブ「わかれ道の、その先へ」以来の揃い踏みとあって、会場は開演前から期待感に包まれた。
本公演では、今年リリースされる新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes（バンドリ！アワーノーツ）」に登場する新バンド「millsage」「一家Dumb Rock!」のボーカルキャストがオープニングアクトとして出演。millsage Key.＆Vo. 汐見蛍による「起死開戦」、一家Dumb Rock! Gt.＆Vo. 須賀蕾叶、Gt.＆Vo. 馬橋心玖による「ホーミー・タイッ！！」と、初のステージを歌唱披露した。
オープニングアクト終了後には、初披露された2曲のデジタルリリース、さらに6月の夢限大みゅーたいぷ単独公演へのオープニングアクトとしての出演が発表され、2バンドの今後の展開に期待が集まった。
オープニングアクトの熱気も残るまま、Ave Mujicaの演奏がスタート。「Choir ‘S’ Choir」から始まると、ラストの定番となった「Symbol I : △」まで、MCを挟まずに全速力で駆け抜けた。
そして夜も更ける中、続いてMyGO!!!!!が登場。「回層浮」から始まり、ライブ初披露となった「夜隠染」をはじめ、夜を感じさせる楽曲が多く演奏された。
MyGO!!!!!、Ave Mujicaそれぞれが全12曲を披露し、燈と祥子のナレーションとともに夜明けを迎えると、本公演は幕を閉じた。
終演後には新情報として、Ave Mujica Best Albumのリリースや、田邊駿一(BLUE ENCOUNT)提供のMyGO!!!!!新曲「証命讃歌」のデジタルリリース、さらには新作アニメの放送開始月が発表され、さらに新モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」の新規ティザーが公開された。
MyGO!!!!!は7月にぴあアリーナMMでの単独ライブ、Ave Mujicaは4月より全国4都市を巡る単独ライブツアーが予定されている。それぞれの瞬間-moment-/記憶-memory-。近づくも交わらず、それぞれの道を進み続けるMyGO!!!!!とAve Mujicaの今後の活躍に乞うご期待！
MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」
2026年3月1日(日) 開場15:30／開演17:00
会場：Kアリーナ横浜
出演：
MyGO!!!!!（羊宮妃那、立石凛、青木陽菜、小日向美香、林鼓子）
Ave Mujica（佐々木李子、渡瀬結月、岡田夢以、米澤茜、高尾奏音）
オープニングアクト歌唱：
・millsage
Key.＆Vo. 汐見蛍役 薬師寺李有 (Vocal)
・一家Dumb Rock!
Gt.＆Vo. 須賀蕾叶役 橘めい (Vocal)
Gt.＆Vo. 馬橋心玖役 涼泉桜花 (Vocal)
公演詳細はこちら
https://bang-dream.com/events/mygo-avemujica2026/
＜セットリスト＞
オープニングアクト
millsage
M1 起死開戦
一家Dumb Rock!
M2 ホーミー・タイッ！！
Ave Mujica
M3 Choir ‘S’ Choir
M4 顔
M5 黒のバースデイ
M6 Symbol IV : Earth
M7 Mas?uerade Rhapsody Re?uest
M8 八芒星ダンス
M9 Symbol II : Air
M10 DIVINE
M11 ‘S/’ The Way
M12 KiLLKiSS
M13 Sophie
M14 Symbol I : △
MyGO!!!!!
M15 回層浮
M16 無路矢
M17 端程山
M18 掌心正銘
M19 迷星叫
M20 夜隠染
M21 孤壊牢
M22 影色舞
M23 壱雫空
M24 歌いましょう鳴らしましょう
M25 砂寸奏
M26 往欄印
セトリプレイリスト公開中
https://bmu.lnk.to/mygo-avemujica2026we
アーカイブ配信受付中
MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」では、1週間のアーカイブ配信を実施しています。
ライブの模様を何度でもお楽しみいただけます。ぜひこの機会をお見逃しなく。
チケット
価格：5,500円(税込)
受付はこちら
https://eplus.jp/mygo-avemujica2026/st/
海外配信 受付はこちら
https://ib.eplus.jp/mygo-avemujica2026_st
販売期間：〜2026年3月8日(日) 21:00まで
配信期間：〜2026年3月8日(日) 23:59まで
●リリース情報
Ave Mujica Best Album
「Ave Música」
6月17日発売
【数量限定生産特装盤】
価格：￥15,400（税込）
【Blu-ray付生産限定盤】
価格：￥9,900（税込）
【通常盤】
価格：￥3,850（税込）
＜CD＞
完全新曲1曲を含む全15曲収録
＜Blu-ray＞※数量限定生産特装盤、Blu-ray付生産限定盤
昨年12月に開催されたAve Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」東京公演の映像を収録
詳しくはこちら
https://bang-dream.com/discographies/4192/
初回生産分限定封入特典
・2026年秋以降開催予定 Ave Mujica単独ライブイベント 最速先行抽選申込券
・オリジナルキャラクターカード1枚(5種+シークレット箔押しキャラクターサイン入り5種)
先着購入キャンペーン
Ave Mujica Best Album「Ave Música」（数量限定生産特装盤・Blu-ray付生産限定盤・通常盤を問わず）を「特典対象店舗・ECショップ」にて購入されたお客様を対象に先着で、「特典CD」1枚（全5種）をプレゼントいたします。
詳しくはこちら
https://bushiroad-music.com/topics/21243/
MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」上海追加公演Blu-ray
5月27日発売
価格：￥15,400（税込）
ライブフォトブックレットや上海追加公演の新規キービジュアルを使用した色紙セット、特製アクリルパネルが付属するほか、オルゴールアレンジ楽曲2曲のフルサイズ版が収録される。
＜初回生産分限定特製アイテム＞
・オルゴールアレンジCD
・ライブフォトブックレット
・特製キービジュアル色紙2枚
・特製アクリルパネル1点(全1種)
＜初回生産分限定封入特典＞
・アナザージャケット
商品の詳細はこちら
https://bang-dream.com/discographies/4182
●配信情報
田邊駿一(BLUE ENCOUNT)提供楽曲
MyGO!!!!!
「証命讃歌」
配信開始
配信リンクはこちら
https://bmu.lnk.to/MyGO_Shoumeisankapr
※一部サービス順次配信開始
詳しくはこちら
https://bang-dream.com/discographies/4189/
millsage
「起死開戦」
配信リンクはこちら
https://bmu.lnk.to/millsage_KishiKaisenpr
一家Dumb Rock!
「ホーミー・タイッ！」
配信リンクはこちら
https://bmu.lnk.to/HomiesTiepr
※一部サービス順次配信開始
詳しくはこちら
https://bang-dream.com/news/2305/
●イベント情報
夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅
「スーパーポジション 〜スピンアップ編〜」東京公演
millsage・一家Dumb Rock!オープニングアクト出演決定
2026年6月21日(日)開催
オープニングアクト：
millsageよりKey.＆Vo. 汐見蛍役 薬師寺李有、一家Dumb Rock!よりGt.＆Vo. 須賀蕾叶役 橘めい、Gt.＆Vo. 馬橋心玖役 涼泉桜花の出演が決定
詳しくはこちら
https://bang-dream.com/yumemita_superposition_spinup_tokyo
新作モバイルゲーム
「BanG Dream! Our Notes」
クローズドβテスト（以下：CBT）参加者募集開始
CBTでは、本作の魅力であるリズムゲームパートをはじめ、ストーリーパートなどを一足先に体験できる。また、CBT参加者募集開始にあわせて、本作の魅力をお伝えするティザーPV第二弾も公開。
応募期間：2026年3月1日（日）〜 4月30日(木) 23:59
募集人数：20,000名
応募方法：「BanG Dream! Our Notes」CBT参加者募集ページより注意事項をご確認のうえ、ご応募ください。
CBT参加者募集ページ
https://bang-dream-on.bushimo.jp/cbt
BanG Dream! Our Notes公式サイト
https://bang-dream-on.bushimo.jp/
Stationheadリスニングパーティ開催決定
2026年3月7日(土) 20:00〜
2026年3月1日(日) MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」の開催を記念して、Stationheadリスニングパーティの開催が決定しました。
ライブのセットリストを皆さんと一緒に聴きながら、リアルタイムでチャットに参加することができます。
是非ご参加ください。
詳細はこちら
https://bang-dream.com/news/2303/
●作品情報
「BanG Dream! It’s MyGO!!!!! / Ave Mujica」続編
2027年1月より放送開始
https://youtu.be/KIouqiMmyP8
●ライブ情報
MyGO!!!!! 9th LIVE
DAY1 2026年7月18日(土) 開場16:30／開演18:00（予定）
DAY2 2026年7月19日(日) 開場16:30／開演18:00（予定）
会場：ぴあアリーナMM
チケットプレイガイド先行
受付期間：〜2026年3月30日(月) 23:59
受付
https://eplus.jp/mygo-9th/
詳細はこちら
https://bang-dream.com/events/mygo_9th/
Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」
2026年4月17日(金) Zepp Fukuoka
2026年4月26日(日) Zepp Namba
2026年5月 1 日(金) Zepp Nagoya
2026年5月 4 日(月・祝) Zepp Haneda (TOKYO)
-FINAL-
2026年6月19日(金)・20日(土) SGC HALL ARIAKE
チケットプレイガイド先行
受付期間：〜2026年3月3日(火) 23:59
受付URL
https://eplus.jp/avemujica-livetour-2026/
詳細はこちら
https://bang-dream.com/events/avemujica_livetour
＜「BanG Dream!（バンドリ！）」とは＞
キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin’Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。
2025年2月28日にプロジェクト10周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年には、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開を予定しており、同作に続く新作TVアニメシリーズの制作も決定している。さらに、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送や、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。
(C)BanG Dream! Project
Photo ハタサトシ、高田梓
関連リンク
バンドリ！公式サイト
https://bang-dream.com
MyGO!!!!!公式X
https://x.com/bang_dream_mygo
Ave Mujica公式X
https://x.com/BDP_AveMujica
アニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!! / Ave Mujica」公式サイト
https://anime.bang-dream.com/mygo-avemujica/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優