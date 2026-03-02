MyGO!!!!!×Ave Mujicaツーマンライブ「“moment / memory”」Kアリーナ横浜にて開催！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年3月1日(日)、Kアリーナ横浜にて、MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」（主催：株式会社ブシロードミュージック）が開催された。

メディアミックスプロジェクト「バンドリ！」より生まれたバンド「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」によるツーマンライブとして開催された本公演は、会場チケットがSOLD OUT。昨年4月に同会場で開催された両バンドの合同ライブ「わかれ道の、その先へ」以来の揃い踏みとあって、会場は開演前から期待感に包まれた。

本公演では、今年リリースされる新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes（バンドリ！アワーノーツ）」に登場する新バンド「millsage」「一家Dumb Rock!」のボーカルキャストがオープニングアクトとして出演。millsage Key.＆Vo. 汐見蛍による「起死開戦」、一家Dumb Rock! Gt.＆Vo. 須賀蕾叶、Gt.＆Vo. 馬橋心玖による「ホーミー・タイッ！！」と、初のステージを歌唱披露した。

オープニングアクト終了後には、初披露された2曲のデジタルリリース、さらに6月の夢限大みゅーたいぷ単独公演へのオープニングアクトとしての出演が発表され、2バンドの今後の展開に期待が集まった。

オープニングアクトの熱気も残るまま、Ave Mujicaの演奏がスタート。「Choir ‘S’ Choir」から始まると、ラストの定番となった「Symbol I : △」まで、MCを挟まずに全速力で駆け抜けた。

そして夜も更ける中、続いてMyGO!!!!!が登場。「回層浮」から始まり、ライブ初披露となった「夜隠染」をはじめ、夜を感じさせる楽曲が多く演奏された。

MyGO!!!!!、Ave Mujicaそれぞれが全12曲を披露し、燈と祥子のナレーションとともに夜明けを迎えると、本公演は幕を閉じた。

終演後には新情報として、Ave Mujica Best Albumのリリースや、田邊駿一(BLUE ENCOUNT)提供のMyGO!!!!!新曲「証命讃歌」のデジタルリリース、さらには新作アニメの放送開始月が発表され、さらに新モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」の新規ティザーが公開された。

MyGO!!!!!は7月にぴあアリーナMMでの単独ライブ、Ave Mujicaは4月より全国4都市を巡る単独ライブツアーが予定されている。それぞれの瞬間-moment-/記憶-memory-。近づくも交わらず、それぞれの道を進み続けるMyGO!!!!!とAve Mujicaの今後の活躍に乞うご期待！

MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」

2026年3月1日(日) 開場15:30／開演17:00

会場：Kアリーナ横浜

出演：

MyGO!!!!!（羊宮妃那、立石凛、青木陽菜、小日向美香、林鼓子）

Ave Mujica（佐々木李子、渡瀬結月、岡田夢以、米澤茜、高尾奏音）

オープニングアクト歌唱：

・millsage

Key.＆Vo. 汐見蛍役 薬師寺李有 (Vocal)

・一家Dumb Rock!

Gt.＆Vo. 須賀蕾叶役 橘めい (Vocal)

Gt.＆Vo. 馬橋心玖役 涼泉桜花 (Vocal)

＜セットリスト＞

オープニングアクト

millsage

M1 起死開戦

一家Dumb Rock!

M2 ホーミー・タイッ！！

Ave Mujica

M3 Choir ‘S’ Choir

M4 顔

M5 黒のバースデイ

M6 Symbol IV : Earth

M7 Mas?uerade Rhapsody Re?uest

M8 八芒星ダンス

M9 Symbol II : Air

M10 DIVINE

M11 ‘S/’ The Way

M12 KiLLKiSS

M13 Sophie

M14 Symbol I : △

MyGO!!!!!

M15 回層浮

M16 無路矢

M17 端程山

M18 掌心正銘

M19 迷星叫

M20 夜隠染

M21 孤壊牢

M22 影色舞

M23 壱雫空

M24 歌いましょう鳴らしましょう

M25 砂寸奏

M26 往欄印

アーカイブ配信受付中

MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」では、1週間のアーカイブ配信を実施しています。

ライブの模様を何度でもお楽しみいただけます。ぜひこの機会をお見逃しなく。

チケット

価格：5,500円(税込)

販売期間：〜2026年3月8日(日) 21:00まで

配信期間：〜2026年3月8日(日) 23:59まで

●リリース情報

Ave Mujica Best Album

「Ave Música」

6月17日発売

【数量限定生産特装盤】

価格：￥15,400（税込）

【Blu-ray付生産限定盤】

価格：￥9,900（税込）

【通常盤】

価格：￥3,850（税込）

＜CD＞

完全新曲1曲を含む全15曲収録

＜Blu-ray＞※数量限定生産特装盤、Blu-ray付生産限定盤

昨年12月に開催されたAve Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」東京公演の映像を収録

初回生産分限定封入特典

・2026年秋以降開催予定 Ave Mujica単独ライブイベント 最速先行抽選申込券

・オリジナルキャラクターカード1枚(5種+シークレット箔押しキャラクターサイン入り5種)

先着購入キャンペーン

Ave Mujica Best Album「Ave Música」（数量限定生産特装盤・Blu-ray付生産限定盤・通常盤を問わず）を「特典対象店舗・ECショップ」にて購入されたお客様を対象に先着で、「特典CD」1枚（全5種）をプレゼントいたします。

MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」上海追加公演Blu-ray

5月27日発売

価格：￥15,400（税込）

ライブフォトブックレットや上海追加公演の新規キービジュアルを使用した色紙セット、特製アクリルパネルが付属するほか、オルゴールアレンジ楽曲2曲のフルサイズ版が収録される。

＜初回生産分限定特製アイテム＞

・オルゴールアレンジCD

・ライブフォトブックレット

・特製キービジュアル色紙2枚

・特製アクリルパネル1点(全1種)

＜初回生産分限定封入特典＞

・アナザージャケット

●配信情報

田邊駿一(BLUE ENCOUNT)提供楽曲

MyGO!!!!!

「証命讃歌」

配信開始

millsage

「起死開戦」

一家Dumb Rock!

「ホーミー・タイッ！」

●イベント情報

夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅

「スーパーポジション 〜スピンアップ編〜」東京公演

millsage・一家Dumb Rock!オープニングアクト出演決定

2026年6月21日(日)開催

オープニングアクト：

millsageよりKey.＆Vo. 汐見蛍役 薬師寺李有、一家Dumb Rock!よりGt.＆Vo. 須賀蕾叶役 橘めい、Gt.＆Vo. 馬橋心玖役 涼泉桜花の出演が決定

新作モバイルゲーム

「BanG Dream! Our Notes」

クローズドβテスト（以下：CBT）参加者募集開始

CBTでは、本作の魅力であるリズムゲームパートをはじめ、ストーリーパートなどを一足先に体験できる。また、CBT参加者募集開始にあわせて、本作の魅力をお伝えするティザーPV第二弾も公開。

応募期間：2026年3月1日（日）〜 4月30日(木) 23:59

募集人数：20,000名

応募方法：「BanG Dream! Our Notes」CBT参加者募集ページより注意事項をご確認のうえ、ご応募ください。

Stationheadリスニングパーティ開催決定

2026年3月7日(土) 20:00〜

2026年3月1日(日) MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」の開催を記念して、Stationheadリスニングパーティの開催が決定しました。

ライブのセットリストを皆さんと一緒に聴きながら、リアルタイムでチャットに参加することができます。

是非ご参加ください。

●作品情報

「BanG Dream! It’s MyGO!!!!! / Ave Mujica」続編

2027年1月より放送開始

https://youtu.be/KIouqiMmyP8

●ライブ情報

MyGO!!!!! 9th LIVE

DAY1 2026年7月18日(土) 開場16:30／開演18:00（予定）

DAY2 2026年7月19日(日) 開場16:30／開演18:00（予定）

会場：ぴあアリーナMM

チケットプレイガイド先行

受付期間：〜2026年3月30日(月) 23:59

Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」

2026年4月17日(金) Zepp Fukuoka

2026年4月26日(日) Zepp Namba

2026年5月 1 日(金) Zepp Nagoya

2026年5月 4 日(月・祝) Zepp Haneda (TOKYO)

-FINAL-

2026年6月19日(金)・20日(土) SGC HALL ARIAKE

チケットプレイガイド先行

受付期間：〜2026年3月3日(火) 23:59

＜「BanG Dream!（バンドリ！）」とは＞

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin’Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。

2025年2月28日にプロジェクト10周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年には、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開を予定しており、同作に続く新作TVアニメシリーズの制作も決定している。さらに、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送や、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。

(C)BanG Dream! Project

Photo ハタサトシ、高田梓

