ダンサー・菅原小春、14歳上の“俳優夫”が「不機嫌に」なった一言明かす
世界で活躍するダンサー・菅原小春（34）が、2日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に生出演。14歳年上の夫で俳優の黒田大輔（48）もVTRで登場し、夫婦生活について言及した。
【写真】菅原小春＆俳優・黒田大輔、“密着キス”ショット
2025年5月に黒田と結婚。番組からの「旦那さんも『かなり個性強いっぽい』」という問いに「×」を挙げ、黒田について「静かな…優しい…でもパンクな人」「ひと事でいうなら…木」などと紹介した。
“パンクな”エピソードを聞かれ、「毎朝ラジオ体操をしているんですけど、なんか…一個一個のライン（動き）にすごい思いを込めすぎてて（動きを表現しながら）それやったら逆に体悪くするよみたいな」と話した。
続けて「身体をよくしたくてラジオ体操するんだったら、ちょっとそれだと逆なんじゃない？って言ったら不機嫌になって…」と説明。黒田の“おっとり系パンク野郎”な一面を明かした。
