五輪公式インスタグラムが脚光

ミラノ・コルティナ五輪の閉幕から1週間を迎えようとする中で、フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）を捉えた舞台裏映像が公開された。人柄が窺える陽気なワンシーンが反響を呼び、日本ファンも熱い視線を注いだ。

ノリノリで踊っていた。衣装を纏い、スケートシューズを履いて佇む坂本。そこに突如流れてきたのは「Y.M.C.A.」の音楽。陽気な音楽に思わず心が躍ったようで、そばにいたスタッフとともに振り付け付きでダンス。場を和ませていた。

明るいキャラクターのムードメーカーらしい姿に、オリンピック公式インスタグラムが脚光。実際の動画を公開すると、海外ファンも「キュートすぎる」「彼女はただただ死ぬほど可愛い」と大盛り。ネット上では日本ファンからも反響が寄せられている。

「明るく巻き込む力が半端ない花織ちゃんサイコー」

「坂本さん、貴方のキャラはみんなを明るくする。ほれ込みました」

「花織ちゃんC逆だよーー」

「C（逆）の時の顔可愛すぎる」

「やかましい太陽すぎる」

「隣の男性、日本人のスタッフなんだと思うけど、足までつけてフリが出来るのはすごい。何者？」

「一緒にYMCAやってくれてるスタッフさんはスタッフさん？」

今季限りで現役を引退する坂本は今大会、団体と個人で2つの銀メダルを獲得している。



（THE ANSWER編集部）