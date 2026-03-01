【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ハイパー化ガンダム（GQ）】 3月1日23時 予約締切 6月 発送予定 価格：29,700円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ハイパー化ガンダム（GQ）」の予約をプレミアムバンダイにて本日3月1日23時まで受け付けている。価格は29,700円。発送は6月の予定。

本商品は、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」の最終局面に登場した、巨大化したガンダムを全高約400mmで立体化した可動フィギュア。肩や腹部は大きく可動し、劇中のフォルムとダイナミックなポージングを両立。腰装甲は前後分割構造となっている。また、安定したディスプレイを行なうための専用台座が付属する。

ラストシーンを再現する「ハイパー・ビーム・アックスエフェクトパーツ」と「GQuuuuuuX（ジークアクス）ミニフィギュア」、それをディスプレイするための専用支柱が付属。また、「ニャアン」の操るGFreD（ジフレド）を捕らえたシーンを再現する専用の手首パーツと「GFreD（ジフレド）ミニフィギュア」も付属する。

約300mmに及ぶ「ハイパー・ビーム・アックスエフェクトパーツ」は別売りの「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ GQuuuuuuX」に持たせることができる。

「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ハイパー化ガンダム（GQ）」

サイズ：全高 約400mm

材質：ABS、PVC、ダイキャスト製

【商品内容】

・本体

・交換用手首パーツ一式

・ビームサーベルエフェクトパーツ×2

・GQuuuuuuX ミニフィギュア

・GFreD ミニフィギュア

・ハイパー・ビーム・アックスエフェクトパーツ

・専用支柱

・台座一式

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。