アウェー浦和戦の逆転勝利をお膳立てした鹿島のキャプテン・柴崎岳の想い。「チーム努力が報われる形にしたい」
［J１百年構想リーグEAST第４節］浦和 ２−３ 鹿島／２月28日／埼玉スタジアム2002
鹿島アントラーズは２月28日、J１百年構想リーグ・地域リーグラウンドの第４節で浦和レッズと敵地で対戦。前半に２点リードを奪われる苦しい展開だったものの、45分にレオ・セアラのPKで１点を返すと、55分には鈴木優磨、90分にはチャヴリッチが得点し、３−２で逆転勝利を収めた。
終了間際に左CKから決勝点をアシストしたのが、直前の88分に三竿健斗と交代でピッチに立った柴崎岳だった。
キッカーを務めたキャプテンは、前半に苦しみながらも同点に追いついたチームメイトたちをベンチから見守りながら、「みんな本当に頑張っていたので。守備に攻撃に本当によく走った。だから、なんとかチームの努力が報われる形にしたい」との想いでプレーしていたという。
「自分が出てチャンスがあったとしても、１回かなと思っていました。スルーパスなど決定機を作るパスをイメージしていました。セットプレーでも良いと思っていたので、１本蹴る機会があって、それで仕留められて良かった」
10番を背負い主将を務める柴崎は、今季４節終了時点で、プレー時間は23分。それでも、プレーの質の高さは健在だ。
ホーム開幕戦の横浜F・マリノス戦では、L・セアラの決勝弾につながるロングパスを通し、浦和戦ではチャヴリッチの決勝弾をアシストするなど、チームの勝利に大きく貢献している。
取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）
