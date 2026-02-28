送信ボタンは、思っている以上に重い

メールやチャットは、現代人の生活に深く入り込んでいます。仕事やプライベート、ちょっとした連絡まで、電話するよりも早く済む文字送信は、もはや呼吸のような存在です。しかしその便利さの裏で、たった一文字の変換ミスが、人間関係や職場の空気を一変させることがあります。しかもそれは、笑い話で済む場合ばかりではありません。



【漫画】スマホの音声入力で気まずい誤字が…あるある（全編を読む）

音声入力が暴走した「やらしくお願いします」

49歳のフリーランスOさん（女性）は、慢性的な忙しさから、移動中にLINEを音声入力で済ませることが多い人物です。駅のホーム、買い物中、歩きながらの操作も珍しくなく、変換ミスの頻度は自分でも「異常だと思う」と語ります。



ある日、仕事の都合でジムの予約時間に遅れそうになり、担当の若い男性トレーナーにLINEで連絡を入れました。本来であれば「少し遅れます。よろしくお願いします」と送るだけの内容でした。しかし、送信後に画面を確認したOさんは、思わず立ち止まりました。



そこに表示されていたのは、「やらしくお願いします」という一文でした。音声入力による誤認識と、確認不足が重なった結果です。すぐに既読マークがついたため、Oさんは慌ててフォローメッセージを送りました。その後、顔を合わせた際、担当トレーナーは何事もなかったように振る舞っていました。しかし、その沈黙こそが、Oさんにとって最大の恐怖だったといいます。



職場チャットに投下された「最悪の一文」

リモートワーク中心のIT企業で働く23歳のIさんは、業務連絡はすべてチャットで行われ、スピードと簡潔さが重視される環境でした。



ある日、Iさんはシステムのアップロード作業を終え、関係者に完了報告を返信しました。本来は、「本日○○さんとアップデートに成功しました」という、ごく一般的な業務連絡のつもりでした。しかし、実際に送信されたメッセージは、「本日○○さんと性交しました」という、取り返しのつかない一文でした。



送信直後、チャットは一瞬完全に止まりました。その後、「爆笑」の絵文字や短いコメントが流れ始めましたが、Iさん本人の手は震え、画面を閉じることしかできなかったそうです。仲の良い職場だったため「ネタ」として処理されましたが、もし上司や取引先が含まれる場だったらどうなっていたか、想像するだけで背筋が冷えます。



「資料」が「死霊」に変わる瞬間の恐怖

変換ミスは、下品な方向だけに暴走するわけではありません。取引先への連絡メールで「資料を添付します」と入力していたはずが、「死霊添付します」になっていた例もあります。



幸い送信前に気づきましたが、原因を辿ると、直前にホラー関連の記事を検索していた履歴が影響していた可能性がありました。予測変換は賢く、そして容赦がありません。過去の行動を忠実に反映した結果、職場に出してはいけない単語が、堂々と候補に現れるのです。



笑われるか、信用を失うかは紙一重

これらの出来事に共通しているのは、すべてが一瞬の油断から起きているという点です。しかし、その一瞬が、相手の受け取り方次第で「笑い話」にも「評価を落とす失態」にも変わります。



文字だけでやり取りするコミュニケーションは、感情や意図が削ぎ落とされる分、誤解の余地が大きくなります。送信ボタンを押した瞬間、取り消しはききません。便利さに慣れた現代人ほど、その重さを過小評価しがちです。



打ち間違いは誰にでも起こります。しかし、確認を怠った一文が、自分の立場や関係性を壊す引き金になることもあります。笑って済ませられるうちは、まだ運が良いだけなのかもしれません。



（まいどなニュース特約・松波 穂乃圭）