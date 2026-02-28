純正ナビはそのままに、車内の使い勝手だけを一気にアップデートできる新型ディスプレイが注目を集めています。

OTTOCASTの「Screen AI」は、Android 15とGemini音声操作を組み合わせたポータブル型の車載スマートディスプレイです。

2月28日までは40％オフの期間限定価格が設定され、導入ハードルも大きく下がっています☆

OTTOCAST「Screen AIスマートディスプレイ」

セール期間：2026年2月28日まで通常価格：49,999円（税込）セール価格：29,818円（税込）OS：Android 15ストレージ：64GB（microSD最大256GB対応）

OTTOCASTは、車載用スマートデバイスの企画・開発・販売を手がけるブランドです。

同ブランドは、運転の邪魔になりにくい操作性と、毎日の移動ストレスを減らす実用性を重視した製品設計を続けています。

今回の「Screen AI」は、ナビ・動画・音楽・音声操作を1台に集約して、車内時間の質を高めるモデルです。

Gemini音声操作とAndroid 15の自由度

プロセッサ：8コアCPUメモリ：4GB RAM内蔵ストレージ：64GB ROMAIアシスタント：Gemini

日本語の音声指示でアプリ起動や目的地検索を進められるため、走行中の手操作を減らしやすい構成です。

Google Play対応の完全オープンAndroid 15なので、動画・音楽・SNS・ナビまで普段使うアプリを車内にそのまま持ち込めます。

処理性能に余裕がある設計で、移動中の複数アプリ利用でも動作が安定しやすい点が強みとなっています。

CarPlay連携と分割画面で広がる使い方

ワイヤレスCarPlay：対応ワイヤレスAndroid Auto：対応画面解像度：1920×720分割画面表示：1:1表示対応

スマートフォンとはBluetooth接続だけで連携でき、電話・メッセージ・音楽・ナビの操作を大画面側に集約できます。

分割画面ではナビと動画を同時表示できるため、運転席はルート確認、同乗者はコンテンツ視聴という役割分担がしやすくなります。

一般的な小型画面より情報量が多く、地図の視認性とタッチ操作の精度が上がることで長距離移動の負担軽減にもつながります。

4系統の音声出力と車種を選びにくい接続性

音声出力：Bluetooth音声出力：FMトランスミッター音声出力：AUX（3.5mm）音声出力：本体内蔵スピーカー

車両側の環境に合わせて出力方式を選べるため、新しい車だけでなく年式のある車にも合わせやすい仕様です。

デュアルBluetooth設計で接続の取り回しをしやすく、車内スピーカーとの連携時も実用的な安定性を確保しています。

配線工事に頼らず、今の車でオーディオ体験を底上げしやすい点が日常利用に効きます。

設置3分の導入性と国内利用の安心要素

技適認証番号：222-251376保証期間：1年間無償交換保証

導入はダッシュボード設置、シガーソケット給電、Bluetooth接続の3ステップで完了するため初回設定もシンプルです。

日本国内向けの技適認証を取得しており、無線利用面の安心材料が明示されている点もチェックポイントです。

専用アプリ「OttoPilot」からガイドやログ送信機能も利用でき、運用中のサポート導線まで用意されています。

車内で過ごす時間が長い人ほど、ナビ・音楽・動画・音声操作を1つにまとめるメリットは体感しやすくなります。

期間限定価格のタイミングは、純正ナビの使いにくさを更新したい人にとって現実的な検討機会です。

クルマ時間をまるごとアップデートする次世代体験！

OTTOCAST「Screen AIスマートディスプレイ」の紹介でした。

よくある質問

Q. OTTOCAST Screen AIスマートディスプレイの開催期間はいつですか？

セール期間は2026年2月28日までです。

Q. OTTOCAST Screen AIスマートディスプレイの価格はいくらですか？

通常価格は49,999円（税込）です。

Q. OTTOCAST Screen AIスマートディスプレイの価格はいくらですか？

セール価格は29,818円（税込）です。





Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post クルマ時間をまるごとアップデートする次世代体験！OTTOCAST「Screen AIスマートディスプレイ」 appeared first on Dtimes.