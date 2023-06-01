【ゼンレスゾーンゼロ イヴリン・シェヴァリエ】 2026年12月 発売予定 価格：26,950円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

APEX-TOYSより、2026年12月に発売予定の1/7スケールフィギュア「ゼンレスゾーンゼロ イヴリン・シェヴァリエ」。こちらは、HoYoverseが運営するアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」に登場する、帝高エンターテインメントグループ所属し、身辺警護も兼任する美貌のマネージャー「イヴリン・シェヴァリエ」を立体化したものだ。

今回は、公式で描かれていた立ち絵をモチーフに再現されている。台座込みで全高約300mmと、存在感のあるサイズも魅力だ。部屋の中に飾っておいても目立つ存在となってくれそうなので、ファンにとっては注目のアイテムといえるだろう。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約300mmだ

ショートの金髪ヘアが印象的なこちらのイヴリン。この髪は風で少し煽られているのか、やや乱れ気味の造形となっている。写真では見えにくいが、後頭部の方には蝶をモチーフにした金色のアクセサリーがついており、髪をまとめている部分にも、大きめの飾りがついている

繊細な色合いをした大きな瞳の近くには、ポツンと涙ぼくろがあるのがわかる。白い素肌にシュッと尖った細い顎、そして、小さく開けた口元など、落ち着いた雰囲気の中にも物思いにふけるような独特の雰囲気を漂わせている。

この落ち着いた雰囲気がイヴリンらしいところだ

髪の形状が絶妙だ

少し悲しげな表情に見える

イヴリンの衣装は、機能性を重視しながらも女性らしさが出るようなスタイルになっている。白シャツの上から紐状パーツで固定する独特の構造となっており、これによって大きなバストがさらに強調されているように見える。それぞれ役割が異なるのか、左右の手には長さの異なるグローブを装着している点もユニークだ。

ネクタイが少し浮いている

紐で固定されている分、大きなバストが強調されて見える

スパッツもピッチリしている

足元まで覆い隠すように茶色のスパッツを身につけており、よく見るとラインが交差するようなデザインになっている。体に密着した造形になっているため、まるでアスリートが身につけているウェアのようだ。それでいながら、金色のハイヒールを履いているというギャップも面白い。

手にはフォールディングナイフを忍ばせている

金色のハイヒールがおしゃれだ

台座はこれだけの厚みがある

こちらの「ゼンレスゾーンゼロ イヴリン・シェヴァリエ」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。すでに予約も開始されているが、何はともあれ自分の目で出来映えをチェックしてからにしたいという人は、近くを訪れた際についでにお店にも足を運んでみよう！

【フォトギャラリー】

Copyright(C)miHoYo. All Rights Reserved.