ÍÂ¼²Í½ã ¡È¥Ù¥Ã¥É¼Ì¿¿¡É Åê¹Æ¡É¤ËÈô¤Ó¸ò¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î²±Â¬¡ÖÃ¯¤È¤¤¤ë¤Î¡©¡×¥¥ó¥×¥êüâ¶¶³¤¿Í¤È¸òºÝÊóÆ»¤«¤é2Ç¯¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÎø¤Î¹ÔÊý
¡¡2·î24Æü¡¢½÷Í¥¤ÎÍÂ¼²Í½ã¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ù¥Ã¥É¤È»×¤·¤¾ì½ê¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿ÍÂ¼¤µ¤ó¡£¥Ô¥ó¥È¤¬¤Ö¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥í¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¿Æ¤·¤¤¿Í¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÃå¾þ¤Ã¤¿ ¡È¥¥á¥¥á¡É ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤ÍÂ¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤À¤ó¤È¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë¼Ì¿¿¤Ë¿´¤ò¼ÍÈ´¤«¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Åê¹Æ¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¾Ð¤¦³¨Ê¸»ú¤¬3¤Ä¤À¤±¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÅ·»È¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¡¢Ìå¡¹¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ØÃ¯¤È¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ù¡Ø°ÕÌ£¿¼¡Ù¤È¤ÎÀ¼¤â½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ØÈà»á¤È¤ªÇñ¤ê¤Ã¤Ý¤¤¡Ù¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢King¡õPrince¤Î郄¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÍÂ¼¤È郄¶¶¤Ï¡¢2023Ç¯Ëö¤Ë¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ç¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢2020Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÎø¿Í¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Î¶¦±é¤Ç¡¢ÊóÆ»»þÅÀ¤Ç3Ç¯¤Û¤É¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÇË¶ÉÀâ¤âÎ®¤ì¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¸òºÝ·ÑÂ³Ãæ¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢2018Ç¯12·î¡Ø¥·¥Í¥Þ¥È¥¥¥Ç¥¤¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ø¡Ê·ëº§¤¹¤ë¡ËÍýÁÛ¤ÎÇ¯Îð¤Ï30ºÐ¤¯¤é¤¤¡Ù¡Ø»Ò¤É¤â¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Û¤·¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2·î13Æü¤Ë¤Ï¡¢33ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤í¤½¤í·ëº§¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢郄¶¶¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤Ç¤â¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó¤é¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·ëº§¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÂ¼¤µ¤ó¡¢郄¶¶¤µ¤óÁÐÊý¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤Î·ëº§¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Ç®°¦ÊóÆ»»þ¤Ë¤Ï¡Ö¼«Âð°Ê³°¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿2¿Í¡£º£²ó¤ÎÍÂ¼¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¥Ç¡¼¥È¼Ì¿¿¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î·üÇ°¤ÏÛ¹Í«¤«¤â¡©