³°¿©¶È³¦¡Ö¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡×¤ËÈ¿ÂÐ¡¡ÍèÅ¹µÒÎ¥¤ì¤Ç·Ð±Ä¤ËÂÇ·â
¡¡³°¿©»º¶È¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¶¨²ñ¤Ï25Æü¡¢°û¿©ÎÁÉÊ¤Î·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ò2Ç¯´Ö¥¼¥í¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¿ÂÐ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¼Â¸½¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¿©ÎÁÉÊ¤ÈÅ¹Æâ°û¿©¤Ç¤ÎÀÇÎ¨¤Îº¹¤¬¹¤¬¤ì¤ÐÍèÅ¹µÒ¤¬Î¥¤ì¡¢°û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä¤Ë½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡»þ¸ÂÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ÎÀÇÎ¨¤ò¸µ¤ËÌá¤¹ºÝ¤ËºÆÅÙ¥·¥¹¥Æ¥à²þ½¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¶¨²ñ¤Ï¡Ö´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿ôÀéËü±ßµ¬ÌÏ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à²þ½¤ÈñÍÑ¤ÈÁêÅö¤Ê½àÈ÷´ü´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÀÇÎ¨¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºîÀ®¤ä°õºþ¡¢ÇÛÁ÷Èñ¤âÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£