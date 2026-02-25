LE SSERAFIM¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤ÈITZY¥ê¥¢¤Î¡È°¦¸¤¥Çー¥È¡É¤¬¼Â¸½¡ª¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤òÏ¢¤ì¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÁÐ»Ò¤Ã¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤Ç»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÂº¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎKIM CHAEWON¡Ê¥¥à¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£ITZY¡Ê¥¤¥Ã¥Á¡Ë¤ÎLIA¡Ê¥ê¥¢¡Ë¤È¤Î¡È°¦¸¤¥Çー¥È¡É¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛLE SSERAFIM¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡õITZY¥ê¥¢¤¬°¦¸¤¤òÏ¢¤ì¤Æ¥Çー¥È¡ª¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡¢¥ê¥¢¤Î°¦¸¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È①②
¢£LE SSERAFIM¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡õITZY¥ê¥¢¤¬Ìë¤Î¸ø±à¤Ç°¦¸¤¤ÈÂÐÌÌ¡ª
2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÇÆ±¤¤Ç¯¤Î¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤È¥ê¥¢¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢°¦¸¤¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Î°¦¸¤²È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÀèÆü¡¢¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥ê¥¢¤¬¡Ö¥·¥í¤È¥Ù¥é¤Ç²ñ¤ª¤¦¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇ°´ê¤¬³ð¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Ìë¤Î¸ø±à¤Ë¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤È¥ê¥¢¤¬½¸¹ç¡£4ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤Ï¥·¥í¡¢¥ê¥¢¤Ï¥Ù¥é¤È¡¢°¦¸¤¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¥Ýー¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Çò¤¯¤Æ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÊÌÓÊÂ¤ß¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê2É¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤È¥ê¥¢¤â¡¢¥Í¥¤¥Óー¤ÎË¹»Ò¤¬¤É¤³¤«»÷¤¿¥àー¥É¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿9ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢2É¤¤¬ÊÂ¤ó¤À°¦¤é¤·¤¤¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥ê¥¢¤â¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç°úÍÑ¡£2É¤¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤Þ¤Àµ÷Î¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡Ö¥·¥í¡¢¼¡¤Ï¥Ù¥é»Ð¤µ¤ó¤È¤â¤Ã¤È¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Ïー¥È¥Þー¥¯¤òÅº¤¨¤Æ°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¡É°¦¸¤²È¥Çー¥È¡É¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤êÂº¤¤¡×¡Ö2¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯¥¹¥Èー¥êーºÜ¤»¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥·¥í¤È¥Ù¥éËÜÅö¤Ë½Ð°©¤Ã¤Æ¤ÆÎÞ¡×¡Ö¥¢¥¤¥³¥ó»÷¤Æ¤Æ°ì½ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þ¤¬¤¢¤ëw¡×¡Ö¥·¥í¤È¥Ù¥é¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤â¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¡ÖÁÐ»Ò¤Ã¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤Ç»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Ä¤¤¤ËÂÐÌÌ¡ª¡×¡Ö°ì½ï¤Ë»¶Êâ¥Çー¥È³Ú¤·¤½¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£