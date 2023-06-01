¡ÖÆüËÜ¿ÍÍÃÊ¼¤Î´í¸±¤Ç¤ª¤«¤·¤¤Àï¾ìÊë¤é¤·¡×¹âÉôÀµ¼ù»á¡õ¤Ë¤·¤«¤ï¤¿¤¯»á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÍÃÊ¼¤Î¡ÉÀ¸¡É¤ÎÊë¤é¤·¤òÄÖ¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢Âè4´¬¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯Çä¡ª
¡¡¡ÖÍÃÊ¼¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢²¿¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¥²ー¥àºîÉÊ¤Ç¤Ï¿¦¶È¤ä¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Þ¥ó¥¬ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡ÖÀ¨ÏÓ¤Î¡×¤ä¡ÖÎòÀï¤Î¡×¤È¤¤¤¦¾Î¹æ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤â¿ôÂ¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¼«¤é¤ÎÏÓ°ìËÜ¤òÇä¤êÊª¤ËÍÃ¤ï¤ì¤ÆÀï¤¦¤Ä¤ï¤â¤Î¡¢Â¨¤ÁÍÃÊ¼¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÍÃÊ¼¤Ï·ÀÌó¤äÂÐ²Á¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢¼«¤é¤òÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï»à¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¿¦¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¡£¹ñ²È¤¬»Ù¤¨¤ë·³¿Í¤Ê¤É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤¬´õÇö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÌÀÆü¤ò¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤Â¦ÌÌ¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤¬¤Ä¤¯¡£Ê¿ÏÂ¤ÊÆüËÜ¤Ç¡ÖÍÃÊ¼¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤â»ê¶Ë¿¿¤ÃÅö¤ÊÏÃ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤ËÈà¤é¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶²¤í¤·¤¯¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÍÃÊ¼¤ÎÀ¸¤ÎÂÎ¸³¤¬¥Ý¥Ã¥×¤Ê³¨ÊÁ¤Ç¥Þ¥ó¥¬²½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬ÃÝ½ñË¼¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆüËÜ¿ÍÍÃÊ¼¤Î´í¸±¤Ç¤ª¤«¤·¤¤Àï¾ìÊë¤é¤·¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜºî¤Ï¸µ¡¦ÍÃÊ¼¤È¤·¤Æ¡¢20Ç¯¤ËÅÏ¤ê¥ß¥ã¥ó¥Þー¤ä¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤òÅ¾Àï¤·¤¿¹âÉôÀµ¼ù»á¤ÎÂÎ¸³¤ò¤Ë¤·¤«¤ï¤¿¤¯»á¤¬¥Þ¥ó¥¬¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢ÀïÆ®¤äÊ¼´ï¤Îµ²±¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¿©»ö¤ä±ÒÀ¸»ö¾ð¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÍÃÊ¼¤Î¡ÉÀ¸³è¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤À¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï´û¤Ë3´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2·î26Æü¤Ë¤ÏÂè4´¬¡ÖÆüËÜ¿ÍÍÃÊ¼¤Î´í¸±¤Ç¤ª¤«¤·¤¤Àï¾ìÊë¤é¤· Ã¯¤â¸ì¤é¤Ê¤¤ÀïÁè¤Î°ÇÊÔ¡×¤¬È¯ÇäÍ½Äê¡£ºÇ¿·´©¤ÎÈ¯Çä¤òÁ°¤Ë¡¢ËÜ»ï¤Ç¤Ï¹âÉô»á¤È¤Ë¤·¤«¤ï»á¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦µ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¡£¹âÉô»á¤Ï¤½¤â¤½¤â²¿¸ÎÍÃÊ¼¤ò»Ö¤·¤¿¤Î¤«¡¢Ì¿¤òÅÒ¤·¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤·¤ÆËÜºî¤Î¸°¤È¤â¤Ê¤ë¡ÉÍÃÊ¼¤ÎÀï¾ìÊë¤é¤·¡É¤Î¥ê¥¢¥ë¤È¤Ï¡£¤½¤ó¤Ê¥Ø¥Óー¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤«¤é¤Ï±ï±ó¤¤¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Î¿ô¡¹¤ò¥Þ¥ó¥¬²½¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶ìÏ«¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤ªÆóÊý¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¹âÉôÀµ¼ù»á
¤Ë¤·¤«¤ï¤¿¤¯»á¡Ú´û´©¡Û
ÆüËÜ¿ÍÍÃÊ¼¤Î´í¸±¤Ç¤ª¤«¤·¤¤Àï¾ìÊë¤é¤·
ÆüËÜ¿ÍÍÃÊ¼¤Î´í¸±¤Ç¤ª¤«¤·¤¤Àï¾ìÊë¤é¤· ÀïÃÏ¤ËÌ¢±ä¤ëÀïØË¤Î½¤Íå¾ìÊÔ
ÆüËÜ¿ÍÍÃÊ¼¤Î´í¸±¤Ç¤ª¤«¤·¤¤Àï¾ìÊë¤é¤· Àï»þÃæ¤Î·³Ââ¤Î¿¿¼ÂÊÔ
ÆüËÜ¿ÍÍÃÊ¼¡¦¹âÉô»á¤ÎÂÎ¸³¤È¤Ë¤·¤«¤ï»á¤Î½À¤é¤«¤Ê³¨ÊÁ¤¬Í»¹ç
――¤Þ¤ºËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ï¢ºÜ¤Î¤ªÏÃ¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹âÉô»á¡§»ä¤ÏËÍ¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤ÆÆüËÜ¿Í¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¥Þ¥ó¥¬¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ ¤È¤ê¤¢¤¨¤ºËÍÅª¤Ë¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤È¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åÃ´Åö¤µ¤ó¤¬¤Ë¤·¤«¤ï¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤Î³¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Æ¤Ã¤¤ê¥´¥ê¥´¥ê¤Î·à²è¥¿¥Ã¥Á¤ÎÉÝ¤¤³¨¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÎÍ¥¤·¤¤³¨¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀïÁè¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¥´¥ë¥´13¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÊý¤Ê¤é°Â¿´¤·¤Æ¤ªÇ¤¤»¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ë¤·¤«¤ï»á¡§¥Þ¥ó¥¬¤Ë¤âÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Éº¸´ó¤ê¡É¤Î¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢ÀïÁè¤¬¥Æー¥Þ¤Ç¸µÍÃÊ¼¤ÎÊý¤Î¥Þ¥ó¥¬¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤äÄñ¹³´¶¤ÏÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¹âÉô¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯¹ø¤¬Äã¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç°ì°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢ºÜ³«»Ï»þ¤Ï¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ì¤ë¤Ã¤È»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――¤ä¤Ï¤ê¡¢ÀïÁè¤Î¥Ïー¥É¤ÊÉôÊ¬¤è¤ê¤â¥½¥Õ¥È¤ÊÉôÊ¬¡¢À¸³è¤ËÌ©ÀÜ¤·¤¿ÉôÊ¬¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹âÉô»á¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Þ¤Ç²¿ºý¤«ËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Þ¥Ë¥¢¸þ¤±¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ïー¥É¤ÊÉôÊ¬¤ÎÉÁ¼Ì¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Àï¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È²Ë¤ÊÆü¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ë¡¢Æü¾ï¤Î¡ÖÀ¸³è¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿¨¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¿Í¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤âÀïÆ®°Ê³°¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤Æ³§¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¿ÍÍÃÊ¼¤Î´í¸±¤Ç¤ª¤«¤·¤¤Àï¾ìÊë¤é¤·¡ÖÂè»°¤ÎÀïÆ® Àï¾ì¥°¥ë¥á ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÓ¤Ï¥²¥Æ¥â¥Î¤ÎÌ£¡×¤è¤ê
――ÀïÁè¤¬Âêºà¤È¤Ê¤ì¤ÐÊ¼´ï¤äÉð´ï¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ë¤·¤«¤ï¤µ¤ó¤Ï¸µ¡¹¥ß¥ê¥¿¥êー¤ÊÎÎ°è¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¤Ï¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ë¤·¤«¤ï»á¡§¿¿µÕ¤Ç¤¹¤Í¡£Á´¤¯ÃÎ¼±¤â¤Ê¤¯¡¢Ì¤¤À¤Ë¤¢¤Þ¤êÃÎ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡É¥ß¥ê¥ª¥¿¡É¤ÎÆÉ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤½¤³¤Ï¹âÉô¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¹âÉô»á¡§¤¤¤Ä¤â¤è¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
――ºî²è»ñÎÁ¤Ê¤É¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ë¤·¤«¤ï»á¡§¹âÉô¤µ¤ó¤¬Åö»þ¤Î¼Ì¿¿»ñÎÁ¤òÂô»³»ý¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤²Ã¸º¤Ê¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÏÂçÌÜ¤Ë¤ß¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬Á°Äó¤Î¥Þ¥ó¥¬¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¿ÍÍÃÊ¼¤Î´í¸±¤Ç¤ª¤«¤·¤¤Àï¾ìÊë¤é¤·¡ÖÂè¼·¤ÎÀïÆ® ÊâÊ¼¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤ ·³Ââ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¡×¤è¤ê
¸½ÃÏ¤ÇÉð´ï¤ò¹½¤¨¤ë¹âÉô»á
――¤´¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤¬¥Þ¥ó¥¬²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¹âÉô»á¡§Ëè²ó¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬½¤Àµ¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ê¸¸À¤Î°ã¤¤¤¯¤é¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·³»ö´Ø·¸¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âËÜÅö¤«¤Ê¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢¤Ë¤·¤«¤ï¤µ¤ó¤ÏËÍ¤¬ÏÃ¤·¤¿°Ê¾å¤ËÄ´¤Ù¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤êÀµ³Î¤Ê¤Î¤Ç¤«¤¨¤Ã¤Æ»ä¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï³¨¤Ë¤·¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤¬Âô»³¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò³ú¤ßºÕ¤¤¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¹âÉô¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¥Þ¥ó¥¬¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ë¤·¤«¤ï»á¡§Àè¤Û¤É¤ÎÀ¸³è¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Àï¾ì¤ÇÊë¤é¤¹ÍÃÊ¼¤ÎÀ¸³è¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖÆ÷¤¤¡×¤ä¡Ö±ø¤µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÉÁ¤¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
――¸¶°Æ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤äÌÌÇò¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ë¤·¤«¤ï»á¡§¹âÉô¤µ¤ó¼«¿È¤¬ÂÎ¸³¤ò¥Þ¥ó¥¬¤È¤ÏÊÌ¤ËËÜ¤äÊ¸¾Ï¤Ë¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ªÏÃ¤È¤·¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬·ë¹½Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç³Ú¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò°ì²ó²òÂÎ¤·¤ÆÁÈ¤ßÄ¾¤¹¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ï¾¯¤·Âç³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥ó¥¬²È¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¤½¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÃÊ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡¢Àï¤¤Â³¤±¤¿ÍýÍ³¡¢¤½¤·¤Æ»àÀ¸´Ñ¤ÎÊÑ²½
――¹âÉô¤µ¤ó¤ÏÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤òËÜ¤ä¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹âÉô»á¡§ËÍ¤È°ì½ï¤Ë¥ß¥ã¥ó¥Þー¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤¬½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£°ìÈÖºÇ½é¤ÏÊÂÌÚ½ñË¼¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éËÜ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤µ¤«ËÜ¤ò½Ð¤¹¤Ê¤ó¤ÆÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
――¸µ¡¹Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¹âÉô»á¡§¤½¤ì¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¹ñ¸ì¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢ËÜ¤ÏÇ¯¤Ë50ºý¤¯¤é¤¤ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£ ½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤éÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤¹¤´¤¯Ë«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÏË«¤á¤Æ¿¤Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ª¤À¤Æ¤é¤ì¤ÆÃÊ¡¹½ñ¤¯¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¼èºà¤ä»¨»ï¤ÎÏ¢ºÜ¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤ó½ñ¤¯»Å»ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
――¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼ÍÃÊ¼¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹âÉô»á¡§»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È·³¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤¤³¤í¤ËÀïµÊª¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢·³¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¡¢²¿¤«¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½ÃË¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤¤¡¢¾Íè·³¿Í¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤»¤Ê¤ë¤Ê¤éºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤ÄÊ¼Ââ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀïÆ®µ¡¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤«ÊâÊ¼¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬Â¿Ê¬¾®³Ø¹»¤Î3¡¢4Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÀïÆ®µ¡¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·±ÎýÃæ¤ËÂÎ¤ò°¤¯¤·¤ÆÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÏÊâÊ¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¿ÍÍÃÊ¼¤Î´í¸±¤Ç¤ª¤«¤·¤¤Àï¾ìÊë¤é¤·¡ÖÂè°ì¤ÎÀïÆ® ¤Ê¤¼Àï¤¦¤Î¤«¡© Àï¾ì¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤¿ÃË¡¦¹âÉôÀµ¼ù¡×¤è¤ê
――¤½¤³¤«¤é20Ç¯¶á¤¯ÍÃÊ¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤ª»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¹âÉô»á¡§»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Æ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ë¼«Ê¬¤Ï¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜÉ¸¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢Ì´¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤ªÎé¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤«´¶¼Õ¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
――ÍÃÊ¼¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤´Ö¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¹âÉô»á¡§ÀïÁè¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ëËÍ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÀïÁèÈ¿ÂÐ¡×¡ÖÀïÁè¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÀïÁè¤¬Ìµ¤¤À¤³¦¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¸½¼Â¤ËÀïÁè¤Ïµ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ È¿Àï±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÏÎã¤¨¤ÐÈ¾Ç¯¸å¡¢1Ç¯¸å¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï10Ç¯Àè¤Ë·Ò¤¬¤ëÄäÀï¾òÌó¤ä½ªÀï¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ËÅ¨¤¬Ç÷¤ê¡¢¶¼°Ò¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÌÀÆü¤Î¹¬¤»¤è¤ê¤â¡¢º£ÌÜ¤ÎÁ°¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¶¼°Ò¤«¤éÆ¨¤²À¸¤±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ È¿Àï±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¶¼°Ò¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤Î»Ñ¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤òÆÀ¤¿½Ö´Ö¤ä½ÐÍè»ö¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹âÉô»á¡§¼«Ê¬¤¬Àï¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤Îº¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿·³¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö½Ö´Ö¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤µ¤Û¤É´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç»ä¤¬ºîÀï¤Ë»²²Ã¤¹¤ì¤Ð¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¬ÉôÂâ¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤â¤·¤½¤ì¤ÇÈà¤¬ÄäÀï¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹ñ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤äÉü¶½¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¸½ÃÏ¤Î¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¨¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¾¤ÎÃ¯¤«¤ä²¿¤«¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
――¸½ÃÏ¤Î¿Í¤È¼«Ê¬¤¬Âå¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍýÁÛ¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤ì¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹âÉô»á¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤ì¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤é¤ï¤¶¤ï¤¶ÆüËÜ¤«¤é¸½ÃÏ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿Ê¤ó¤Ç»à¤Ë¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤Î¤â½½ÆóÊ¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÆüËÜ¿Í¤ÎÀïÍ§¤Ç¤â»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ï²¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÀïÍ§¤¿¤Á¤â¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤ÆÀï¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――Îã¤¨¤Ð¤¤¤ï¤æ¤ëÀµµ¬·³¤Ï¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥í¥¸¥Ã¥¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÍÃÊ¼¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ç¡¢»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÂ¾¤Î¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹âÉô»á¡§ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÎËÍÃ£¤Ï¤¢¤Þ¤êÀ¸¤¤ë»à¤Ì¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÂç¤¤Ê¤³¤È¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¥ß¥ã¥ó¥Þー¤Ç¥«¥ì¥óÂ²¤Î¾®¤µ¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ë¡¢¤½¤Î»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿¤ò·ü¤±¤é¤ì¤ë¡×¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢ÂçµÁ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿¤ò·ü¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿´¤Îµò¤ê½ê¤Ï¡¢Àï¤¦»þ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿ÍÍÃÊ¼¤Î´í¸±¤Ç¤ª¤«¤·¤¤Àï¾ìÊë¤é¤·¡ÖÂè°ì¤ÎÀïÆ® ¤Ê¤¼Àï¤¦¤Î¤«¡© Àï¾ì¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤¿ÃË¡¦¹âÉôÀµ¼ù¡×¤è¤ê
――Àï¾ì¤È¤¤¤¦»à¤¬Æü¾ï¤Ë¤¢¤ë´Ä¶¤Ç¡¢»àÀ¸´Ñ¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹âÉô»á¡§¸þ¤³¤¦¤Ø¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤¬»à¤Ì¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»àÂÎ¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡£¤Ç¤â¸þ¤³¤¦¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢°ìÅÙÀïÆ®¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð²¿½½¤È¤¤¤¦»àÂÎ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÅ¾¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë»à¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÃÊÌ´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤Ï´ÊÃ±¤Ë»à¤Ì¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»à¤Ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ 2´¬¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÁÀ¤Ã¤¿³ÍÊª¤ËÃÆ¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é²¶¤ÏÂç¾æÉ×¤À¡×¤ÈÌµÍý¤ä¤ê»×¤¤¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½é´ü¤Îº¢¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿´¤Îµò¤ê½ê¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢Àï¾ì¤Ë¤ÏÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿ÍÍÃÊ¼¤Î´í¸±¤Ç¤ª¤«¤·¤¤Àï¾ìÊë¤é¤· ÀïÃÏ¤ËÌ¢±ä¤ëÀïØË¤Î½¤Íå¾ìÊÔ¡ÖÂè°ì¤ÎÀïÆ® ½é¤á¤ÆËÜÊª¤ÎÀï¾ì¤Ë½Ð·â¡ª ¶²ÉÝ¤Ë¿Ì¤¨¤¿Ìë¡×¤è¤ê
ÍÃÊ¼¤È¤·¤Æ¸½ÃÏ¤Ë»Ä¤ë¿Í¤È¡¢Æ¨¤²µ¢¤ë¿Í¤Îº¹¤Ï¡Ö³Ð¸ç¡×
――Äê´üÅª¤ËÆüËÜ¤ËÌá¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ÈÀï¾ì¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¹âÉô»á¡§Ç¯¤Ë1¡¢2²óÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¢¤ë¤¿¤Ó¤ËÆüËÜ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤´ÈÓ¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤·¡¢½÷¤Î»Ò¤Ï¤ß¤ó¤ÊåºÎï¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤³¤³¤ÏÅ·¹ñ¤«¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢1～2½µ´Ö¤â¤¹¤ë¤È½ù¡¹¤Ë¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºá°´¶¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¸½ÃÏ¤ÎÃç´Ö¤ÏÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é²¿¿Í¤â»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê½ê¤Ë¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È¾Ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ Åö»þ¤ÎËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¸³è¤ÏÊ¿ÏÂ¤¹¤®¤Æ»É·ã¤¬¤Ê¤¯¡¢Âà¶þ¤Ç¤·¤¿¡£¸þ¤³¤¦¤Ç¤ÏÌë¤Ë¸÷¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐ¤Ë»È¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÇÌëÃæ¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¿ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¤Ç°Â¿´¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÏËÍ¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¿ÍÍÃÊ¼¤Î´í¸±¤Ç¤ª¤«¤·¤¤Àï¾ìÊë¤é¤· Àï»þÃæ¤Î·³Ââ¤Î¿¿¼ÂÊÔ¡ÖÂè»°¤ÎÀïÆ® ¾®¤µ¤Ê¸÷¤¬Ì¿¼è¤ê!? ÌîÀï¤Î¶²ÉÝ¡×¤è¤ê
――¤¹¤°¤Ë¹ñ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤È¡¢¸½ÃÏ¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¿Í¤Î°ã¤¤¤Ï²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¹âÉô»á¡§¿´¹½¤¨¤Î°ã¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥«¥ì¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¡Ö¸½ÃÏ¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ÈÎ©ÇÉ¤ÊÍýÍ³¤ò·Ç¤²¤ÆÍè¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢ÂçÄñ¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç´¶¼Õ¤ä¤ªÎé¤È¤¤¤Ã¤¿¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬´í¸±¤ÊÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¤êÉÏË³¤ÊÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ °ìÊý»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë»Ä¤ë¿Í´Ö¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤È¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤«¤éÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤Î¤À¤«¤é¤½¤â¤½¤â¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÉÔÊ¿ÉÔËþ¤¬²ðºß¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í×¤Ï³Ð¸ç¤Î¶¯¤µ¡£¤½¤³¤¬Èà¤é¤È¤Î°ã¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¨¤²¤ëÅÛ¤ÏÍè¤¿»þÅÀ¤ÇÂçÂÎ¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
――Å¾Àï¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þー¡¢µì¥æー¥´¥¹¥é¥Ó¥¢¤ÈÀï¾ì¤ò°Ü¤¹ºÝ¤Î·è¤á¼ê¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹âÉô»á¡§ºÇ½é¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤Î¹ñ¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆëÀ÷¤á¤º¡¢Î¥¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤Î¸å¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ø¤ÎÅ¾Àï¤ò¹Í¤¨¤¿ºÝ¡¢ÃÎ¿Í¤«¤é¥ß¥ã¥ó¥Þー¤Î¥«¥ì¥óÂ²¤ÎÊý¤¬¶¦´¶¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¤È´«¤á¤é¤ì¡¢¸½ÃÏ¤Î¾õ¶·¤ä³«Àï¤ÎÍýÍ³¤ò¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ¥ß¥ã¥ó¥Þー¤«¤éµì¥æー¥´¥¹¥é¥Ó¥¢¤Ø°Ü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤¿³°¹ñ¿ÍµÁÍ¦Ê¼¤¿¤Á¤«¤é¡Ö²¶¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¹âÉô»á¤Ï¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þー¡¢µì¥æー¥´¥¹¥é¥Ó¥¢¡¢¤½¤ì¤«¤éºÆ¤Ó¥ß¥ã¥ó¥Þー¤ËÅ¾Àï¤·¤Æ¤¤¤ë
――Êç½¸Àè¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹Ô¤Àè¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹âÉô»á¡§Ì±´Ö·³»ö²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤¬ÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿»Å»ö¤ÎÌ¿Îá¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤¿¤á¡¢¹Ô¤Àè¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥êー¤Î¿Í´Ö¤Ï¡¢ÀïÁè¤äÊç½¸¤Î¾ðÊó¤Ë±þ¤¸¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¯¾ì½ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ãç´ÖÆâ¤Î¸ý¥³¥ß¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹¡¢¥áー¥ë¤Ê¤É¤Ç¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤¿¿Í¤¬¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤·¤¿¡£
――ºÇ½ªÅª¤Ë¤½¤ÎÀï¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È·è¤á¤ë·è¤á¼ê¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¹âÉô»á¡§ÏÃ¤¬Íè¤¿»þÅÀ¤Ç¾õ¶·¤äÁè¤¦ÍýÍ³¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÄ´¤Ù¡¢¿´¾ðÅª¤Ë¸ªÆþ¤ì¤Ç¤¤ë¤«¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥«¥ì¥ó¤Î»þ¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤«¤é»²²Ã¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£·è¤á¼ê¤ÏËÜÅö¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¶ËÃ¼¤Ë¸À¤¨¤Ð¤³¤³¤Ç»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÉô»á¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç3´¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÍÃÊ¼¤ÎÀï¤¤¤ÎÎ¢¤ÎÉôÊ¬¡¢À¸³è¤ä¾ð¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÍÃÊ¼¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¿Í´Ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢4´¬¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ë¤·¤«¤ï»á¡§²¿Ç¯¤âÏ¢ºÜ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï±³¤Ð¤Ã¤«¤êÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿½Æ¤ÎÉÁ¼Ì¤Ê¤É¤â¾¯¤·¤Ï¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÇÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤âºÇ¶á¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
