À¾Àîµ®¶µ¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Î£Ï£Ð¶Ê¤Ï¸¶ºî¼Ô¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¡ÖÂ³¤±¤ÆÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÀ¾Àîµ®¶µ¤¬£²£´ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ä¥®¥Ï¥®¡ÁÄ¶Ç½ÎÏÀï»Î¥É¥ê¥¢¥ó¤Î¤¿¤Î¤·¤¤¥é¥¸¥ª¡Á¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å£¹»þ£µÊ¬¡áÂçºå¡¦£Á£Â£Ã¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤¬¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¼çÂê²Î¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¤ä¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤¬¤¤¤í¤¤¤í¡Ê¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤Î¡Ë¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢¥¬¥ó¥À¥à£Ó£Å£Å£Ä¡Ê£°£²Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤Î»þ¤È¤«¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¤ò²Î¤ï¤ì¤ëÊý¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢£Ê¡½¥í¥Ã¥¯¤È¤Ï¤¦¤Ã¤¹¤éÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºîÉÊ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤·¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥´¥Á¥ã¥´¥Á¥ã¤¬¼ã´³¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ä¤Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖËÍ¤ÏÃ±½ã¤Ë¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¹¥¤ÇÉ¤ÎÊý¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¶Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À¼Í¥¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤º¡¢£³ÏÃ¤Ç»à¤Ì¤È¤¤¤¦¡Ä¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤â¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¾Àî¤Î¿·¶Ê¡Ö£É£ç£î£é£ó¡½¥¤¥°¥Ë¥¹¡½¡×¤Ï¡¢º£Ç¯£±·îÊüÁ÷³«»Ï¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡¡»²¥Î¾Ï¡×Âè£²¥¯¡¼¥ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Àî¤Ï¡Ö¸µ¡¹¡¢¸¶ºî¤ÎÂçµ×ÊÝ¡ÊÆÆ¡ËÀèÀ¸¤¬°ÊÁ°¤Ë¼¹É®¤µ¤ì¤Æ¤¿¡Ø¥½¥¦¥ë¥¤¡¼¥¿¡¼¡Ù¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¼çÂê²Î¤ò£Ô¡¥£Í¡¥£Ò£å£ö£ï£ì£õ£ô£é£ï£î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡££²´üÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ð¥ó¥É¡Ø£á£â£é£î£ç£ä£ï£î¡¡£â£ï£ù£ó¡¡£ó£ã£è£ï£ï£ì¡Ù¡Ê¥¢¥Ó¥ó¥°¥É¥ó¥Ü¡¼¥¤¥º¥¹¥¯¡¼¥ë¡¡¥Ð¥ó¥É¡Ë¤ÎÊý¤Ç¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê¶Ê¡Ë¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÂçµ×ÊÝÀèÀ¸¤«¤é¡Ø¥½¥¦¥ë¥¤¡¼¥¿¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿À¾Àî¤Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡Ø¤ä¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡£Â³¤±¤ÆÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£