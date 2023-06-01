アニメ『テニスの王子様』が、今年25周年を迎える。25周年キービジュアルとロゴが公開された。2001年10⽉よりテレビ東京系列にて放送が開始されたアニメ『テニスの王⼦様』 。2012年 からは『ジャンプ SQ.』（集英社）で⼤⼈気連載中の『新テニスの王⼦様』がテレビアニメ化され、物語は関東⼤会から全国⼤会、そして世界⼤会へと舞台を広げてきた。⻑きにわたり愛され続け