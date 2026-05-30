あの熱狂から10年――。2016年10月の初回放送から今年で10周年を迎える大人気TVアニメ「ユーリ!!! on ICE」。この記念すべき節目を祝し、キャラクターデザインを務める平松禎史氏による「10周年記念ビジュアル」が5月29日、解禁されました。この一報にSNS上ではファンから熱い反応が続々。「いま、私、ヴィクトルと同じ顔してる……」「泣きそうなぐらい嬉しすぎますっ」といった歓喜の声が寄せられ、ネット上で大きな盛り上が