5月29日に上映開始した劇場アニメ「劇場版モノノ怪第三章蛇神」の製作統括を務める山本幸治氏が5日、SNSを更新。声優交代と再起用を巡る一連の経緯を説明し、ファンに謝罪した。また、同シリーズのプロデューサー業を引退すると発表した。同作は2023年公開の際、声優を担当していた櫻井孝宏の不倫が報じられ、キャスト変更を余儀なくされた。同作は大奥を舞台とし「女性たちの苦しみと救済を描こうとしている」とし、作品