人気アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第18話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。アニメ『名探偵コナン』とコラボレーションした異例の放送回となり、場面カットでは、プリキュア風の作画で腕時計型麻酔銃を撃つコナン君の姿を見ることができる。【画像】あれれ〜？プリキュアの前で推理するコナン君公開された場面カ