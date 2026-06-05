人気アニメ『魔法科高校の劣等生』のアニメ第二部の制作が発表された。あわせて第二部制作始動ビジュアルが解禁された。製作委員会は「最強の兄妹が歩む未来は――。引き続き『魔法科高校の劣等生』の応援をよろしくお願いいたします！」と呼びかけた。【動画】公開された『魔法科高校の劣等生』最新アニメ映像『魔法科高校の劣等生』は、魔法が技術として確立された世界を舞台に、通称“魔法科高校”に通う1組の兄妹と仲間た