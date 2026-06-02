声優津田健次郎（54）が映画「それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星」（26日公開）で、シリーズに初参加する。冒険家・ニャックル役。1995年の声優デビューから30年以上で念願の初出演。昨年放送の、やなせたかしさんと妻をモデルにしたNHKテレビ小説「あんぱん」に出演しており「どういう経緯でアンパンマンが生まれたのかまで、幸いなことにドラマを通して触れたので、より思い入れが深くなりました。参加できるこ