歌手・宇多田ヒカルの報告にフォロワーが驚きに包まれた。スタッフによるインスタグラムが１日に更新され、「宇多田ヒカル、甲本ヒロトとの新バージョン楽曲『パッパパラダイスｆｅａｔ．甲本ヒロト』リリース決定」と報告。「パッパパラダイス」は１９９０年の放送開始以来、幅広い世代に愛されている国民的アニメ、フジテレビ系「ちびまる子ちゃん」（日曜・午後６時）の新エンディング主題歌として３月２９日から流れ