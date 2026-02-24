この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【公式】スリコchannel」が「【必見】新生活で必要なスリコアイテムはこれ！スタッフ厳選の必需品25選！」を公開した。ナビゲーターのたかはしと、ブランド公式インフルエンサーのMaikoが、就職や転勤、入園入学などの新生活シーズンに向け、「どの新生活にも当てはまる」アイテムを厳選し、それぞれのセットとして紹介している。



Maikoは、自身も5年愛用しているという「巻き巻き水切り」や、少量の油を霧状に出して節約できる「オイルスプレーボトル」など、実用性と機能性を重視したラインナップを展開。「これ要るでしょ？」「忘れてたでしょ？」と、新生活で見落としがちな電源タップなどの必需品も漏らさずピックアップした。中でも特に熱弁を振るったのが「引っ張るだけ44ピンチハンガー」だ。「ずっと1人で推し続けている」と語り、洗濯物を下に引っ張るだけでピンチが開き、一瞬で取り込めるアイテムを紹介。「なんでバズらないのかな」と不思議がるほど、その実力に太鼓判を押した。



一方、たかはしは「キッチンツールを揃えましょう」と提案。ウッドハンドルのツールシリーズで統一することで、生活感が出がちなキッチンが「整う」とし、見た目からモチベーションを上げる重要性を説いた。また、自身が「大好きでやまない」という「SHIMA! SHIMA! タオルシリーズ」のミニバスタオルを紹介。50×100cmという絶妙なサイズ感について、全身を拭ける吸水性を持ちながら洗濯も楽だと、その利便性を強調した。



動画終盤では入園・入学グッズも登場。Maikoは型崩れを防いで洗濯機で洗える「KIDS用ハットウォッシャー」を、たかはしはプリント類を整理してそのまま持ち運べる「壁掛けファイル」を激推し。「大人も欲しい」と現場で盛り上がりを見せた。デザイン性と機能性を兼ね備えたアイテム選びは、「おしゃれ・ラク・時短」に新生活をスタートさせるための有益なガイドとなるだろう。