実写版『ONE PIECE』イニャキ・ゴドイ、新田真剣佑ら“麦わらの一味”がWBC始球式に登場へ シーズン1振り返り映像も解禁
動画配信サービス「Netflix」で独占配信される実写版『ONE PIECE』シーズン2を記念し、ルフィ役のイニャキ・ゴドイ、新田真剣佑ら“麦わらの一味”のキャストが、3月6日に開催される「2026 ワールドベースボールクラシック（WBC）」日本戦の初戦チャイニーズ・タイペイ戦（東京ドーム）で始球式を務めることが決定した。世界最高峰の野球の祭典と、世界的人気シリーズ『ONE PIECE』のコラボレーションは、大きな注目を集めそうだ。
【動画】実写版『ONE PIECE』シーズン1総集編
始球式は、試合開始前に実施予定。登場するのは、主人公モンキー・D・ルフィ役のイニャキ・ゴドイ、ロロノア・ゾロ役の新田真剣佑、ナミ役のエミリー・ラッド、ウソップ役のジェイコブ・ロメロ、サンジ役のタズ・スカイラーの5人。NetflixによるWBCの日本国内独占ライブ配信にあわせたスペシャルコラボレーションとして実現した。なお、実写版『ONE PIECE』の“麦わらの一味”5人がそろって日本でプロモーションを行うのは今回が初となる。
『ONE PIECE』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の尾田栄一郎による世界的人気コミックを原作とした海洋冒険ロマン。実写版シーズン1は世界的ヒットを記録し、続くシーズン2「INTO THE GRAND LINE」が3月10日よりNetflixで世界独占配信される。
あわせて、イニャキ演じるルフィのナレーションとともに、シーズン1で描かれた“東の海（イーストブルー）”での波乱と感動の大冒険を振り返る映像が解禁となった。当初は一人で海に出たルフィが、ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジと出会い、“麦わらの一味”として強敵との戦いを経て絆を深めていく姿がエモーショナルに描かれている。
シーズン2では、物語の舞台が常識を超えた海“偉大なる航路（グランドライン）”へと突入。それぞれに壮大な夢を抱く仲間たちは、絆を力に変えながら新たな冒険へと乗り出すが、容赦なく次々と強者の洗礼が襲いかかる。“国をも巻き込む非道な計画”を企む秘密犯罪会社バロックワークスに、一味はどのように挑んでいくのか。さらに、彼らが訪れる“冬島”ドラム島では、帽子と青っ鼻がトレードマークのトナカイ、トニートニー・チョッパー（英語の声とフェイシャルキャプチャー：ミカエラ・フーヴァー）との出会いもあり、さらなるスケールアップを遂げた冒険が展開される。
なお、Netflixでは3月5日から18日まで開催されるWBC全47試合を日本国内で独占ライブ配信予定。
Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2は、3月10日より世界独占配信。
