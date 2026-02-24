実写版『ONE PIECE』イニャキ・ゴドイ、新田真剣佑ら“麦わらの一味”がWBC始球式に登場へ シーズン1振り返り映像も解禁

実写版『ONE PIECE』イニャキ・ゴドイ、新田真剣佑ら“麦わらの一味”がWBC始球式に登場へ シーズン1振り返り映像も解禁