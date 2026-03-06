「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン１３−０台湾代表」（６日、東京ドーム）始球式には中継を担当するＮｅｔｆｌｉｘのドラマ、実写版の「ＯＮＥＰＩＥＣＥ」のキャストが登場し、反響を呼んだ。モンキー・Ｄ・ルフィ役のイニャキ・ゴドイ、ナミ役のエミリー・ラッド、ウソップ役のジェイコブ・ロメロ・ギブソン、サンジ役のタズ・スカイラーとともに、ゾロ役を務める新田真剣佑も登場。