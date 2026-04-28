すでに2027年にシーズン3の配信が決まっているNetflixシリーズ実写版『ONE PIECE』。現在配信中のシーズン2は、Rotten Tomatoesで批評家スコア100%、観客スコア95％を記録し、高かったハードルをものともしない評価を受けている。そんな本シーズンで“麦わらの一味”は、常識を超えた海“偉大なる航路（グランドライン）”へ出航。モンキー・D・ルフィ役のイニャキ・ゴドイ、ロロノア・ゾロ役の新田真剣佑は、シーズン2における