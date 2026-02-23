¹âµé¡ß¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¾®¤µ¤Ê¹âµé¼ÖLBX¡ªLEXUS½é¤Î»î¤ß¤ËÂÐ¤¹¤ëSNS¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©
2024Ç¯10·î31Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¡ÖLBX¡×¡£
¹âµé´¶¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢SNS¤Ç»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤éµÄÏÀ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç¸«¤é¤ì¤ëLBX¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤ò¾Ü¤·¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤âÂÅ¶¨¤Ê¤·¡ª¥â¥À¥ó¤Ç¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡ª
LBX¤Ï¥ì¥¯¥µ¥¹¤é¤·¤¤¹âµé´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÆü¾ï»È¤¤¤ËÅ¬¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ë¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¹âµé´¶¤ò´¶¤¸¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤Î¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë¥°¥ê¥ë¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ì¥¯¥µ¥¹¤é¤·¤¤¹âµé´¶¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¯½Ì¾®¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë¥°¥ê¥ë¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤ä¥Æー¥ë¥é¥ó¥×¤¬L»ú·¿¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥é¥¤¥È¤ä°ìÊ¸»ú¥é¥ó¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀè¿ÊÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¡×¤È¹¥É¾²Á¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ Á´ÂÎÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂ¾¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áº¹ÊÌ²½¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¼Á¤ÊÁÇºà´¶¡ª¥æー¥¶ー¤¬´¶¤¸¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¡×
LBX¤ÎÆâÁõ¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£ー¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥ì¥¯¥µ¥¹¤é¤·¤¤¾å¼Á¤Ç¹ë²Ú¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤«¤é¥É¥¢¥È¥ê¥à¤Þ¤ÇÏ¢Â³¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ÎºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤¬¡Ö¾®¤µ¤Ê¹âµé¼Ö¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¥â¥À¥ó¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÆâÁõ¤â¥ì¥¯¥µ¥¹¤é¤·¤¤¹âµé´¶¡×¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÎÂ¤¤ê¤â¤ä¤Ï¤ê¹âµé¡ª¡×¡ÖLBX¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¹¥¤ß¤À¤ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³ÆÃÏ¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¤Ç¼Â¼Ö¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¥æー¥¶ー¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼ê¿¨¤ê¤Î¤è¤µ¤Ï¤µ¤¹¤¬¥ì¥¯¥µ¥¹¡×¡ÖÆâÁõ¤Î¼Á´¶¤Ï¤«¤Ê¤ê¾å¡×¡Ö¥µ¥É¥ë¥¿¥ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹âµé´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤â¡£
°ìÊý¤Ç¡¢°ìÉô¥æー¥¶ー¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¼ÖÉý¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤³¤ÎÉý¤Î¹¤µ¤Ï¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¡¢Á´Éý1,825mm¤Î¼ÖÉý¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤ÎÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー!?µ¤¤Ë¤Ê¤ë²Á³ÊÂÓ¤Ï¡©
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ç¤¢¤ë¡ÖLBX¡×¤Ï¥ì¥¯¥µ¥¹¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¾®·¿¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£ー¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4,190mm¡¢Á´Éý1,825mm¡¢Á´¹â1,545mm¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤«¤é¡¢¡ÖÅÔÆâ¤ÇÃó¼Ö¥¹¥Úー¥¹¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î¼è¤ê²ó¤·¤Î¤è¤µ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëLBX¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ï¡¢¥°¥ìー¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î420Ëü～720Ëü¡£²Á³ÊÂÓ¤ÎÉý¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ç¥ì¥¯¥µ¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º´¶¤ä²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¹¤®¤ë¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥êー¥«ー¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー´¶¤¬´õÇö¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸·¤·¤¤°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·»þÂå¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É!!¥ì¥¯¥µ¥¹½é¤Î¾®·¿SUV¤ÎÁö¹ÔÀÇ½¡ª
LBX¤Ï1.5¥ê¥Ã¥¿ーÄ¾Îó3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥âー¥¿ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¡¦¥ä¥ê¥¹¥·¥êー¥º¤Î¤â¤Î¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹ÀìÍÑ¤Î¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÀÇ½¤Î¸þ¾å¤ÇÃæ´Ö²ÃÂ®¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¹â²óÅ¾»þ¤Ë¤Ï¡Ö³Ú´ï¤Î¤è¤¦¤Ê¹â²»¡×¤òÁÕ¤Ç¤ë¤è¤¦Ä´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄãÂ®¤«¤éÃæÂ®°è¤Ç¤Î¥È¥ë¥¯¤Ï¥¹¥àー¥º¤Ç¡Ö³¹¾è¤ê¤«¤é¹âÂ®Æ»Ï©¤Î½ä¹Ò¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÀÅ½ÍÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤ä¿¶Æ°¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼ÖÆâ²÷Å¬¡×¤È¾Þ»¿¤¹¤ëÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥ïー¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î²ÃÂ®ÀÇ½¤¬¤ä¤äÉÔËþ¡×¤È¡¢¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÉÔËþ¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤âºÙÉô¤ÎÁõÈ÷¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥ì¥¯¥µ¥¹LBX¤Ï¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤ò³«Âó¤¹¤ë°ÕÍßÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£SNS¾å¤Î°Õ¸«¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ëÅÀ¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÇ³ÈñÀÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹âÉ¾²Á¤¬½¸¤Þ¤ë°ìÊý¡¢¥µ¥¤¥º¤ä²Á³ÊÀßÄê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤¬¤³¤ì¤é¤Î°Õ¸«¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£