“ガラス製エアフライヤー”という新ジャンルが生まれてきた。調理を目で楽しめるうえ、失敗が少ない。ライブクッキングの主役になりそうだ。

余ったらそのまま冷蔵庫へ！テーブルで熱風調理

シャークニンジャ

Ninja Crispi

オープン価格（実勢2万9700円前後）

SPEC ●定格消費電力：1420W●ガラスコンテナ容量：Lサイズ3.8L/Sサイズ1.4L●サイズ：Lサイズセット時W290×H290×D250mm/Sサイズセット時W220×H220×D210mm●質量：Lサイズセット時約4.4kg/Sサイズセット時約3.0kg

高火力ヒーターと強力ファン、底のアルミ製高熱伝導プレートにより、全方向から食材を熱で包んで調理する。クリスプ/ベイク・ロースト/リクリスプの3つの調理モード搭載。

【ヒット予測の根拠】時短になって洗い物も少ない

テーブル上でグラタンなどを調理。ガラスコンテナから取り分けて食べれば、時短になって、洗い物も少なくすむ。



炒め物から鍋料理まで！8in1マルチクッカー

シャークニンジャ

Ninja エブリデーポッシブルクッカー

オープン価格（実勢2万2770円前後）

SPEC ●定格消費電力：1400W●容量：約6L●調理容量：約4.5L●炊飯容量：2〜5合●サイズ/質量：W354×H254×D325mm/3.98kg

焼く・炒める・鍋/煮る/トロうま調理/蒸す/パスタ/白米/玄米/保温の8つの調理モードを搭載。付属の深鍋も8モードに対応しており、多彩な調理に使える万能クッカーだ。

【ヒット予測の根拠】テーブルで調理しても油が飛び散りにくい

付属の深鍋を使うことで、炒め物も油ハネを少なく調理できる。鍋は食洗機に対応しており、後片付けも簡単だ。



【2025ベストヒット】SNSで広がり前月比1・7倍！見えるエアフライヤー

ブルーノ

ガラスエアフライヤー

公式オンラインストア価格 1万3200円

SPEC ●消費電力：1000W●容量：3.5L●サイズ/質量：W240×H308×D282mm/約3kg

最高200℃の熱風が上部から吹き出し、食材を包んで調理。ノンフライやグラタンなど12種類の自動メニューを搭載する。本体をバスケットに入れコンパクトに収納可。

【ヒットした理由】見えるから失敗しない！いつもベストな仕上がり

揚げ物だけじゃなく、焼き魚や惣菜のあたため直しなど、目で確認しながら調理できるので失敗が少ない。

ヘルシーで油ハネなし調理の様子が見えて失敗しない

ライブクッカーの代表格といえばホットプレート。しかし、ホットプレートは油ハネや油のニオイが部屋中に充満するというデメリットがある。そんなデメリットを解消するのが、ガラス製ポットを採用したエアフライヤーだ。密閉した容器の中、上部から吹き出した高温の熱風が食材を包みこんで調理。油を使わないのでヘルシーだし、油ハネもない。調理中の状態が分かり、焼きすぎや生焼きといった失敗もないのだ。調理後はポットから取り分けて食べ、余った料理はそのまま冷蔵庫に保管。



このほか、焼く・炒める・煮る・蒸す・炊くなどマルチに調理でき、一年中テーブルに出しっぱなしにできるライブクッカーにも注目が集まっている。以前、デザイン性に優れたホットプレートや、煙の少ない焼肉プレートがブームを作ったが、2026年は新しいライブクッカーブームが訪れそうだ。

