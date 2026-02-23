今日23日午前10時すぎ、関東で「春一番」が吹いたと発表がありました。

関東で「春一番」

気象庁は、今日23日午前10時すぎ、関東で「春一番」が吹いたと発表しました。なお、関東では、昨年は春一番の発表はありませんでした。



発達中の低気圧がアムール川下流を北東へ進んでいます。このため、今日23日、関東地方では南部を中心に南寄りの風が強まっており、気温も高くなっています。各地の最大瞬間風速は次の通りです。





東京 南南東の風 13.5m/s(午前4時39分)千葉 南南西の風 20.8m/s(午前8時16分)横浜 南西の風 16.4m/s(午前3時26分)

春一番とは

「春一番」とは、冬から春へ季節が移り変わる時期に初めて吹く、暖かく強い南よりの風のことを言います。言葉の響きは明るく柔らかいですが、ときに荒天をもたらすため、発表されたらむしろ注意が必要です。

春一番の条件

春一番の条件は、地方ごとに定められており、関東の条件は以下の通りです。



【関東】

関東地方における「春一番」は、下記事項を基本として総合的に判断して発表しています。

1、 立春から春分までの間で

2、 日本海に低気圧があり

3、 関東地方における最大風速が、おおむね風力5(風速8m/s)以上の 南よりの風が吹いて、昇温した場合