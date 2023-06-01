¿¿Ìð¤µ¤óµÞÀÂ¡¡LUNA SEA¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÄÉÅé¡Öº²¤Î¥Ó¡¼¥È¡¢²»³Ú¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤Ï·è¤·¤ÆÌÄ¤ê»ß¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦LUNA SEA¤Î¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬¡¢17Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£56ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£22Æü¿¼Ìë¡¢LUNA SEA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓSNS¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿¿Ìð¤µ¤óë¾Êó¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆLUNA SEA¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
¡¡Áòµ·¤Ï°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤ªÊÌ¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤ò²þ¤á¤ÆÀß¤±¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï1970Ç¯1·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£00Ç¯5·î¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐ¹õºÌ¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¡¢ 02Ç¯9·î¤ËÂè2»Ò½÷»ù¡¢04Ç¯8·î¤ËÂè3»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£2025Ç¯9·î¡¢2020Ç¯¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ò´µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¼ê½Ñ¤ä¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡¢Êü¼ÍÀþÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ¾¼ðáç¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ë¾Êó¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
³§ÍÍ¤Ø
LUNA SEA¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¡¼¿¿Ìð¤¬¡¢2026Ç¯2·î17Æü18»þ16Ê¬ ±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2020Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯¤Ë¤ÏÇ¾¼ðáç¤âÈ¯³Ð¤·¡¢7²ó¤Î¼ê½Ñ¤ä¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢56Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢3·î¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
À¸Á°¡¢¿¿Ìð¤Ï¡Ö¤Þ¤¿É¬¤º5¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ë¡×¤È¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¶¯¤¯ºÆµ¯¤ò¿®¤¸¡¢ÉÂËâ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀä¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ï¡¢ËÍÃ£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Î´õË¾¤Î¸÷¤Ç¤·¤¿¡£
Èà¤¬35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ï¤ßÂ³¤±¤¿º²¤Î¥Ó¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âLUNA SEA¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÌÄ¤ê»ß¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¿Ìð¤ò²¹¤«¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Áòµ·¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤´°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÆü¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤ò²þ¤á¤ÆÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤Ï¤¿¤À¡¢¿¿Ìð¤Îº²¤¬°Â¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±¤È¶¦¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¿Ó¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯2·î23Æü
RYUICHI¡¢SUGIZO¡¢INORAN¡¢J¡¿LUNA SEA
¡Ú²èÁü¡Û¿¿Ìð¤µ¤óë¾Êó¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆLUNA SEA¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
¡¡Áòµ·¤Ï°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤ªÊÌ¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤ò²þ¤á¤ÆÀß¤±¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï1970Ç¯1·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£00Ç¯5·î¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐ¹õºÌ¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¡¢ 02Ç¯9·î¤ËÂè2»Ò½÷»ù¡¢04Ç¯8·î¤ËÂè3»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£2025Ç¯9·î¡¢2020Ç¯¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ò´µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¼ê½Ñ¤ä¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡¢Êü¼ÍÀþÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ¾¼ðáç¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
³§ÍÍ¤Ø
LUNA SEA¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¡¼¿¿Ìð¤¬¡¢2026Ç¯2·î17Æü18»þ16Ê¬ ±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2020Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯¤Ë¤ÏÇ¾¼ðáç¤âÈ¯³Ð¤·¡¢7²ó¤Î¼ê½Ñ¤ä¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢56Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢3·î¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
À¸Á°¡¢¿¿Ìð¤Ï¡Ö¤Þ¤¿É¬¤º5¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ë¡×¤È¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¶¯¤¯ºÆµ¯¤ò¿®¤¸¡¢ÉÂËâ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀä¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ï¡¢ËÍÃ£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Î´õË¾¤Î¸÷¤Ç¤·¤¿¡£
Èà¤¬35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ï¤ßÂ³¤±¤¿º²¤Î¥Ó¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âLUNA SEA¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÌÄ¤ê»ß¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¿Ìð¤ò²¹¤«¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Áòµ·¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤´°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÆü¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤ò²þ¤á¤ÆÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤Ï¤¿¤À¡¢¿¿Ìð¤Îº²¤¬°Â¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±¤È¶¦¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¿Ó¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯2·î23Æü
RYUICHI¡¢SUGIZO¡¢INORAN¡¢J¡¿LUNA SEA