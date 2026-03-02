ロックバンド「LUNA SEA」が2月27日、公式サイトを更新。17日に亡くなったメンバー真矢さんの献花式を行うことを発表しました。【写真】参列時の服装は「ライブへ足を運んでくださる時のように」（全文）メンバー連名による文書は、「LUNA SEAのかけがえのないドラマー 真矢が、2026年2月17日 18時16分 永眠いたしました。突然の報せに、皆さまも僕たちと同じように、深い衝撃と行き場のない悲しみに打ちひしがれていることと