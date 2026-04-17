ロックバンド・LUNA SEAが約6年ぶりとなる新曲「FOREVER」をリリースすることを発表した。全国ツアー『LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-』初日となる5月29日にリリースする。【動画】LUNA SEA、約6年ぶりとなる新曲リリース発表〜スペシャルモノローグ動画2月にドラマーの真矢さんが死去し、3月12日に東京・有明アリーナで真矢さんの想いとともにライブ『LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』を開催し