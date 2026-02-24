ロックバンド「LUNA SEA」が2月23日、公式サイトを更新し、ドラマーの真矢（しんや、本名山田真矢＝やまだ・しんや）さんが17日に亡くなったことを発表しました。56歳でした。真矢さんは2020年にステージ4の大腸がん、昨年に脳腫瘍が発覚しており、闘病中でした。【写真】「意味がわかって、涙…」真矢さん死去当日…メンバーの投稿（実際の写真）同グループのギタリスト、INORANさんは23日に自身のXを更新。「真ちゃんは、み