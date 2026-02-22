千原ジュニア、レトロ感満載の愛車車内公開「旧車ならではの雰囲気が素敵」「細ハンドルがおしゃれ」と反響

千原ジュニア、レトロ感満載の愛車車内公開「旧車ならではの雰囲気が素敵」「細ハンドルがおしゃれ」と反響