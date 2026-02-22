千原ジュニア、レトロ感満載の愛車車内公開「旧車ならではの雰囲気が素敵」「細ハンドルがおしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2026/02/22】お笑い芸人の千原ジュニアが2月20日、自身のInstagramを更新。愛車の車内を公開した。
【写真】51歳大御所芸人「こだわり感じる」細ハンドルが特徴的な愛車披露
千原は「＃フィアット ＃ムルティプラ」と自動車メーカーと車名のハッシュタグを添え、「今日の車内」と愛車の車内の様子を披露。クリーム色の細いハンドルと、その向こうに見えるレトロな雰囲気のメーター類が並んだダッシュボードを公開した。
この投稿に、ファンからは「かっこよすぎ」「旧車ならではの雰囲気が素敵」「細ハンドルがおしゃれ」「こだわり感じる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆千原ジュニア、愛車公開
◆千原ジュニアの投稿に反響
