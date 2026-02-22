2月16日、動画配信サービス「Netflix」がMEGUMI（44）と複数年に渡るプロデューサー契約を締結したと発表した。昨年、MEGUMIが手がけた恋愛リアリティショー『ラヴ上等』が配信され、大きな反響を呼んだことが今回の契約につながったという。

2001年に芸能界デビューしたMEGUMIは、抜群のスタイルを武器にグラビアアイドルとして一世を風靡した。その後は俳優、タレントとして活動の幅を広げ、近年は企画・プロデュース業にも進出している。彼女のようにグラビアを出発点にキャリアを発展させる女性芸能人は少なくない。

たとえば吉岡里帆（33）は、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）で豊臣秀長の正妻役を務めることが発表され、放送前から期待が高まっている。また、磯山さやか（42）は親しみやすいキャラクターでバラエティ番組に多数出演する一方、“ぽっちゃり系モデル”としても女性の支持を集め、独自のポジションを築いている。

そこで本誌はWEBアンケートツール「Freeasy」にて、20〜60代の男女500人を対象に「グラビア出身で成功していると思う女性芸能人」についてアンケート調査を実施した。

第3位は近年の飛躍がめざましい今田美桜（28）。

福岡でスカウトされ、芸能界入りした今田は、2017年5月に本格的なグラビア活動を開始。2020年2月リリースの写真集で一区切りするまで、約2年半にわたりグラビアで活躍した。その後は本格的に俳優業へと舵を切り、話題作への出演を重ねながら着実に実績を積み上げてきた。近年は物語の中心を担うポジションを任されることも増え、若手の中でも確かな存在感を示している。

とりわけNHK連続テレビ小説『あんぱん』での演技は大きな転機となった。従来の愛らしい印象にとどまらない、繊細な感情表現が評価を高め、俳優としての幅を印象づけた。映像作品に加え、広告分野でも起用が続いており、多方面で活躍している点も支持を集めた理由といえそうだ。

《テレビで見ない日はないほど活躍している》

《いろんなCMで観るから》

《朝ドラの演技でイメージが大きく変わった。評価が爆上がりした》

《CM、ドラマなど引っ張りだこ》

第2位はマルチな才能を発揮する小池栄子（45）。

グラビアアイドルとしてキャリアをスタートさせた小池は、バラエティ番組で存在感を示す一方で、俳優としても高い評価を得ている。大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（NHK）では、素朴な武家の娘だった北条政子が「尼将軍」へと変貌していく過程を力強く演じ、作品を象徴する存在となった。

5月放送予定のドラマ『ムショラン三ツ星』（NHK）では主演を務めることも明らかになっている。社会派のある題材にユーモアを織り交ぜた意欲作で、小池の表現者としての新たな一面にも期待が寄せられている。

《もう20年以上ずっとバラエティやドラマ等幅広く活躍し続けているから》

《今やマルチタレントとして様々な仕事をこなしているから》

《「抜群な演技力」この一声に尽きる》

《北条政子がはまり役だったから》

第1位は凛とした存在感が光る綾瀬はるか（40）。

2000年に「第25回ホリプロタレントスカウトキャラバン」で審査員特別賞を受賞し、芸能界入りした綾瀬。デビュー当初はグラビアで注目を集めたが、ほどなくして俳優としての才能を開花させる。以降は話題作に次々と出演し、長年にわたり第一線で活躍を続けている。

柔和な雰囲気で親しまれる一方、大河ドラマ『八重の桜』（NHK）では幕末に銃を持って戦場を駆けた女傑・新島八重を力強く体現。凛々しさと芯の強さを兼ね備えた演技が高く評価された。安定した実績と幅広い世代からの支持を背景に、今回のアンケートでも最多得票を獲得した。

《日本を代表する名女優となり、人気も高いから》

《大河の主演も務め、現代を代表する女優の1人として必ず挙げられると思うので》

《いろんな企業のCMに出演しているし、ドラマや映画では主役が多いので、やはり大成功している一人だと思う》

《40になっても美しく愛らしい、男女両性から愛され、演技力も申し分ない》