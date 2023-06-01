侍ジャパンの井端弘和監督が投手陣のキーマンについて語りました。

元巨人監督の高橋由伸さんが井端監督に直撃取材。2人は現役時代に巨人でともにプレー。高橋さんが引退後に監督に就任すると、井端監督も現役を退き、コーチとして支えた盟友です。

大会連覇を目指す侍ジャパンですが、前回大会、投打二刀流として活躍したドジャースの大谷翔平選手が野手専念となる予定。これに井端監督は「大谷選手にすべて任せる」ととどめます。

大谷選手は不在となる投手陣。高橋さんが投手陣のキーマンについて聞くと、日本ハムの伊藤大海投手とオリックスの宮城大弥投手の名が挙がりました。

井端監督は、「伊藤選手は沢村賞も獲得して先発投手のイメージがあるが、『チームのために僕らは何でも』という気持ちが強い。こちらとしてもありがたい」と前回大会でリリーフで無失点を記録した伊藤投手に期待を寄せます。

また宮城投手については、「いろんな球種を投げられる。外に逃げるボールを操れれば、十分ひと回りはいけるので、いいところで使いたい」と太鼓判を押しました。

起用法については「第2、第3先発」を考えているといい、3月6日の予選プール第1戦チャイニーズ・タイペイ戦、3月7日第2戦韓国戦に「投げてもらう」と明言。「初戦からベストでいくために、強化試合からギアを上げてほしい」と期待を込めました。

