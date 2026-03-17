日本中を熱狂させたWBC。大会連覇を狙っていた日本代表「侍ジャパン」だが、アメリカ・フロリダ州マイアミで行われた準々決勝で強豪・ベネズエラに5-8で敗れ、準々決勝敗退が決まった――。山本由伸ら若きサムライたちはどんな青春を過ごしてきたのか。まだ何者でもなかった彼らを知る関係者たちが証言する。「プロになるとは思いもしなかった」「ウチには、当時の由伸よりも実績があって野球が上手い子は山ほどいました。だから、